«Да воздаст вам Господь»: священник с айфоном возмутил прихожан просьбой подарить ему машину

СЕГОДНЯ 15:48 2018-12-23T16:15:56+03:00

Молодой батюшка сначала просил у паствы бытовую технику, потом велосипед, а потом и автомобиль

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Новый батюшка, который служит в новосибирском райцентре Болотное, удивил своими аппетитами прихожан. Те выкладывают в интернет записи, которые делает священник в соцсетях. Судя по ним, 32-летний Андрей Крашенинников очень часто просит у паствы деньги и прочие блага. При этом прихожане возмущены, что внешне батюшка не бедствует — сам выкладывает в «Инстаграм» фотографии новенького iPhone XR, а еще не расстается с селфи-палкой и наушниками.

По батюшке не скажешь, что он бедствует.Фото: СОЦСЕТИ

— Жители городка нашего ему тактично написали, мол, продайте, святой отец, подарок (айфон) и проблема решена, но наш святой не прост, он, мягко говоря, отказался. Это полбеды. Далее пошли просьбы с пожертвованиями, которые, как все заметили, никакого отношения к приходу и храму нашему не имеют, а это: 40-50 тысяч на перевозку своей семьи, просил микроволновку, газовую плиту, холодильник, детскую кроватку, хороший велосипед, замок к велосипеду, машину, — возмущенно перечислила местная жительница Юлия Борисенко у себя на странице в «Фейсбуке».

При этом, судя по фото — и плиту, и велосипед, и прочую бытовую технику батюшка успешно получил. Прихожане говорят, что последней каплей стал пост отца Андрея, где он просил оплатить ему автошколу.

Священник попросил автомобиль...

«Есть ли у вас друзья или знакомые, которые могут помочь мне в оплате автошколы в Болотное? За три месяца обучения. Первый месяц 10 000, второй 13 000 и третий 10 000. Вот ищу отзывчивых. У меня зарплата 15 000 на четырех человек. Да воздаст вам Господь», — написал батюшка и указал номер своей карты.

А потом и права понадобились.

После скандала записи из соцсетей священник удалил, телефон его теперь не доступен. Но интернет помнит все, в том числе и то, как сам отец Андрей признавался, что в светской жизни он обычный айтишник: «но спроса нет на мои услуги», — сетовал батюшка и применял свои компьютерные навыки просто: в «Инстаграме», «Вконтакте» и «Одноклассниках» искал тех самых «отзывчивых».