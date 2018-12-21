От угля до зерна

- Александр Валерьевич, расскажите о самом важном и объемном направлении дороги - грузоперевозках. Где приросли, чем гордитесь?

- Западно-Сибирская магистраль по итогам года выйдет на самый большой объем погрузки в своей истории - порядка 315 миллионов тонн с ростом к прошлому году на 2,6%, или 8 миллионов тонн. По основной номенклатуре - каменному углю - мы также установим исторический максимум: 245 миллионов тонн, плюсом 3,7%. Ежесуточная погрузка угля в уходящем году превысила 9500 вагонов - еще один показатель, которого ранее на дороге не достигали.

Намеренно не употребляю слово «рекорд», ведь у нас тут не соревнование, так что рекорд важен не сам по себе. Обеспечить 100%-ную погрузку и вывоз предъявляемых грузов - неотъемлемое условие выполнения стратегических задач, стоящих сегодня перед нашей дорогой и компанией.

- А если говорить по отдельным номенклатурам грузов?

- Наш основной груз - уголь. Причем динамика по этой номенклатуре позитивная не только в Кузбассе - в последнее время значительно прибавляет по объемам отгруженной продукции «Сибирский Антрацит» в Новосибирском регионе. Темпы роста перевозок угля из Новосибирской области выросли почти на 43% по итогам 11 месяцев и составили 13,4 миллиона тонн.

Ежесуточная погрузка угля в уходящем году превысила 9500 вагонов.

Что касается направлений, на которые отгружается сибирский уголь, то это, в первую очередь, экспорт в страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Причем доля российского угля на этом стремительно развивающемся рынке - всего порядка 9%.

Но не углем единым живет дорога. Так, рост более чем на 5% показали, к примеру, нефтегрузы. Они идут не только с нашей основной по этой номенклатуре станции Комбинатская Омского региона, но и из Коченево и Сокура Новосибирской области, и из Судженки - в Кузбассе.

Все последние годы радуют показатели по контейнерным перевозкам. Ежегодно мы фиксируем прирост порядка 9 - 10%, и этот год не исключение.

Контейнеризация - это, на мой взгляд, будущее в перевозках. Учитывая универсальность контейнера с возможностью доставки и логистики, задействованы разные виды транспорта. Это очень удобная услуга. В контейнерах по железной дороге уже сейчас перевозят более 30 наименований грузов.

- Как обстоит ситуация с перевозкой зерна?

- Полагаю, что к концу года мы перевезем как минимум 2,5 - 2,6 миллиона тонн зерна, прирост к прошлому году составит порядка 75%. Если в прошлом году в стране собрали рекордный урожай, и рост перевозок зерна объясняли именно этим, то в нынешнем - урожай умеренный, а рост, как видите, не прекращается.

Значимую роль в этом вопросе играют государственные субсидии на перевозку грузов для сельхозпроизводителей. Но и мы, со своей стороны, предлагаем аграриям новые транспортные продукты. Прежде всего это зерновой экспресс, который мы запустили в прошлом году. Зерновозы из нескольких регионов объединяются в экспрессы и доходят до портов Черноморья за четверо суток, а не за две недели. Соответственно, оборот вагонов ускоряется.

- Александр Валерьевич, расскажите о пассажирских перевозках. Какие новшества были введены в этом году?

- Пассажирские перевозки - это лицо компании «РЖД». Мы уделяем особое внимание этой сфере. Как результат - удалось переломить негативную тенденцию снижения пассажиропотока в дальнем следовании, наблюдавшуюся последние несколько лет.

По итогам 2018 года на маршрутах дальнего следования будут перевезены более 5,2 миллиона человек, что почти на 200 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Увеличения пассажирооборота удалось добиться благодаря появлению новых сервисов, повышению уровня комфорта перевозок, изменению графика работы поездов, закупке новых вагонов и удобству приобретения билетов.

Уже сегодня около 40% билетов на пассажирские поезда приобретается на интернет-портале, в связи с чем для удобства пассажиров пассажирские поезда нашего филиала укомплектованы сканерами, позволяющими считывать параметры приобретенного билета непосредственно при посадке в поезд, что значительно экономит личное время пассажиров.

Новый вокзал на станции Черепаново, где предусмотрены все виды сервиса.

В вагонах активно внедряется оборудование, благодаря которому появилась возможность безналичного расчета за предоставляемые в поезде услуги. Почти третья часть вагонного парка филиала уже оборудована дополнительными электрическими розетками в купе, предоставлена возможность доступа к интернету в пути следования.

Так, в пригородном сообщении пригородными компаниями реализован проект «Мобильное приложение», который позволяет пассажирам приобретать билеты, используя мобильные телефоны. Практически все кассы, осуществляющие продажу проездных документов, оборудованы терминалами безналичного расчета. Уже естественной услугой стали курсирующие в пригородных электропоездах вагоны повышенной комфортности, детские вагоны.

Руководитель Федеральной пассажирской компании Петр Иванов не так давно был в Новосибирске с рабочим визитом, в ходе которого мы подробно обсуждали развитие пассажирских перевозок, график движения на 2019 год. Западно-Сибирская - одна из немногих железных дорог, где заявили о дальнейшем росте пассажиропотока на следующий год.

Магистраль была поддержана Федеральной пассажирской компанией, в связи с чем в графике движения на 2019 год появились новые маршруты и назначены новые поезда, в том числе Томск - Бийск, Томск - Караганда, Новосибирск - Абакан, Новокузнецк - Тюмень.

Кроме того, ведем переговоры с руководством ФПК об изменении маршрута некоторых поездов и пуске их по Среднесибирскому ходу.

- В этом году мы посетили новый вокзал на станции Черепаново. По нашему мнению, это современный и совершенно новый подход к обустройству таких комплексов. Расскажите о планах в этом направлении.

- Обслуживание пассажира - вещь комплексная. Нам, железнодорожникам, важно не только то, как чувствует себя пассажир в вагоне, но и то, как он доберется до него, насколько комфортно проведет время в ожидании поезда, устраивает ли его расписание и т. д. Излишне говорить, что вокзалы - крайне важный элемент, ключевое звено во всей этой цепочке.

Действительно, в прошлом году мы открыли новый вокзал на станции Черепаново, где предусмотрены все виды сервиса, в том числе для маломобильных граждан (сегодня это для нас уже стандарт). В этом году мы приступили к реконструкции вокзалов на станциях Чаны, Татарская в Новосибирской области и Усть-Тальменская в Алтайском крае. Завершается проектирование нового вокзала станции Бердск, где будет организован современный транспортно-пересадочный узел. В 2019 году начнется проектирование вокзалов на станции Барнаул и Междуреченск. Завершение всех этих проектов станет еще одним фактором в повышении привлекательности железнодорожных пассажирских перевозок.