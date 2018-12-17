«Палил, как в фильмах про Дикий Запад»: детский тренер устроил стрельбу по людям в баре

Стрельба в новосибирском чайхане-баре «Ковер» произошла в ночь на субботу. Официально в МВД сообщили, что в больнице оказался один человек, у 41-летнего мужчины пробита голова, а его обидчик — молодой парень с травматом «Оса» — задержан. После этого в редакцию «Комсомолки» начали звонить очевидцы.

— Какой один пострадавший? Их больше! Например, мне стрельнули в ногу, — уверяет Екатерина Кузнецова (имя и фамилия изменены по просьбе собеседницы). — Мы собрались компанией, нас было десять человек. Около полуночи я с мужем засобиралась домой. В этот момент увидела, как к стоявшему рядом с нами мужчине подбегает парень и перекидывает его через себя лицом в пол! Я в ужасе выбежала на улицу, там нас уже ждал знакомый. Я ему все рассказала, а тот неадекватный это услышал. Кинулся на меня с матами, — говорит Екатерина.

За девушку начали заступаться мужчины из ее компании, за перекинувшего через себя человека встали горой его знакомые. В итоге началась драка стенка на стенку. Рукопашная быстро закончилась, и раздались выстрелы.

— Началась и стрельба. Просто как в фильмах про Дикий Запад. У всех из той компании были пистолеты. Куда охрана смотрела? Мне пуля попала в ногу. Муж меня оттащил в туалет, — вспоминает Екатерина. — Их было человек семь. Палили по всем в подряд и избивали всех, кто под руку попадался без разбору.

Кошмар закончился, когда одна из девушек закричала: «Вы человека убили!» (на самом деле никто не погиб — прим.авт.). Эти слова компанию немного отрезвили.

— Они все стали разбегаться. Остался только один человек, которого и задержали. Причем он не был зачинщиком драки, но в ней активно участвовал. Он выстрелил мужчине из нашей компании из пистолета прямо в лицо. Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице. Они его еще и избили. В итоге четыре перелома челюсти и раскрошенная выстрелом кость глазницы, — продолжает Екатерина.

Оказалось, что единственный задержанный, который в своей ярости, видимо, не услышал крика девушки, и не успел убежать - детский тренер по вольной борьбе.

— Ранения получили многие, а сколько ушибов у людей! У кого-то челюсть сломана, одному мужчине фаланги пальцев отстрелили. Еще один, второй наш знакомый в больнице, ему тоже прострелили голову, череп раскрошен просто, сейчас деньги собираем на титановую пластину для него. Какой один пострадавший?

В полиции не исключают, что число пострадавших может вырасти. Как и число задержанных. Пока же на допросах у оперов только детский тренер по вольной борьбе. 26-летний парень готовил детей в спортивной школе «Обь». В учреждении информацию о задержании сотрудника «КП» подтвердили:

— Я знаю про этот инцидент только из интернета. Определить степень вины может только суд. Если он действительно будет осужден, то человек будет уволен однозначно. У нас образовательное учреждение и осужденный по такой статье работать не может. Какие-либо выводы сейчас делать еще рано, — объяснила Людмила Астраханцева, заместитель директора спортивной школы.

ВОПРОС РЕБРОМ

А где была охрана?

Такой вопрос мы задали директору чайхана-бара «Ковер» Виталию Цой. Мужчина уверяет, что в драке пострадали не только посетители, но и сотрудники бара.

— Охранникам нашим тоже досталось. Их было трое, они драку сразу же стали разнимать, — рассказал Виталий Цой, директор чайхана-бара «Ковер». — Всех гостей охрана проверяла, у них тогда пистолетов не было. Они их из машины принесли, которая была рядом с баром припаркована. Мы полностью сотрудничаем с правоохранительными органами. Видео им отдали. Сейчас будем принимать меры, усилять охрану. Для нас все произошедшее - просто шок.