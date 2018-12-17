Стрельба в Ленинском районе: новосибирец попал в больницу с травмой головы после конфликта в клубе
В ночь на 15 декабря в полицию из больницы поступило сообщение о стрельбе в одном из ночных клубов Новосибирска. На место оперативно выехала следственно-оперативная группа.
— Между посетителями клуба произошла ссора. Один из участников конфликта выстрелил из травматического пистолета «Оса» в 41-летнего мужчину. Потерпевший попал в больницу с травмой головы и сотрясением головного мозга, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Полицейским удалось установить приметы стрелявшего и вскоре задержать 26-летнего жителя Ленинского района. Уже в дежурной части он дал признательные показания в совершенном преступлении.
— Возбуждено уголовное дело по статье — хулиганство, совершенное с применением оружия, — добавили в ведомстве.
Сейчас проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также будет установлена степень вреда, причиненного здоровью потерпевшего.