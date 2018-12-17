2018-12-17T05:32:24+03:00
Происшествия

Стрельба в Ленинском районе: новосибирец попал в больницу с травмой головы после конфликта в клубе

Инцидент, закончившийся стрельбой, случился в минувшие выходные в клубе «Ковер» в Ленинском районе
Надежда ЯРКОВА
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Один из посетителей ночного клуба выстрелил в другого из "Осы". Фото: "Инцидент.Новосибирск".Один из посетителей ночного клуба выстрелил в другого из "Осы". Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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В ночь на 15 декабря в полицию из больницы поступило сообщение о стрельбе в одном из ночных клубов Новосибирска. На место оперативно выехала следственно-оперативная группа.

— Между посетителями клуба произошла ссора. Один из участников конфликта выстрелил из травматического пистолета «Оса» в 41-летнего мужчину. Потерпевший попал в больницу с травмой головы и сотрясением головного мозга, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Полицейским удалось установить приметы стрелявшего и вскоре задержать 26-летнего жителя Ленинского района. Уже в дежурной части он дал признательные показания в совершенном преступлении.

— Возбуждено уголовное дело по статье — хулиганство, совершенное с применением оружия, — добавили в ведомстве.

Сейчас проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также будет установлена степень вреда, причиненного здоровью потерпевшего.

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