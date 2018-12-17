Ну ты и щука: cибиряк поймал рыбу-гиганта

48-летний новосибирец Андрей Иванов рыбачит с детства: как и все мальчишки, брал удочку и вместе с отцом отправлялся на речку.

- Помню свой самый первый улов: это было зимой 1982 года, мне тогда 12 лет было, - вспоминает Андрей. - Вытянул я тогда на Обском море окуня весом 2,5 килограмма - папа помогал тащить.

Но свой самый большой трофей Андрей поймал совсем недавно - рыбачил вместе с товарищем на реке Кети недалеко от райцентра Парабель в Томской области. Места эти для него давно знакомы.

- Ловили мы с лодки на спиннинг, использовали силиконовые приманки, - раскрывает рыбацкие хитрости Андрей. - Совет всем рыбакам: щука часов до девяти утра хорошо клевать не будет, так что если вы собираетесь ловить именно эту рыбу, то раньше этого времени на воде делать нечего.

Еще одно важное замечание от бывалого рыбака: никакие прикормки щуке не нужны.

- Щука - хищная рыба, поэтому кашей ее кормить не нужно, - шутит сибиряк. - Другой момент, что, бывает, мелкая рыбешка на прикормку сплывается. Щука видит скопление этих рыбин и плывет за ними охотиться. Проглатывает мелкую рыбешку и вместе с ней попадает к рыбаку на крючок.

Свою щуку Андрей ловил с лодки на спиннинг именно по этим правилам.

- Вес пойманной щуки - 12 килограммов, - говорит сибиряк. - Вытянуть ее несложно было - она не очень сопротивлялась.

Кстати, после того, как Андрей сфотографировался с огромной рыбиной, он выпустил ее обратно в воду.

- Никакого вреда мы рыбе не причинили: в воде с ней все будет в порядке, - уверяет Андрей. - Так вообще все профессиональные рыбаки поступают: отпускают большую рыбу. Чтобы рыба стала таких размеров, нужно примерно 15 лет! И вы только представьте, сколько мальков от нее будет!

- А вам самому не обидно было ее отпускать? Все-таки улов, сколько всего приготовить из нее можно…

- Нет конечно, у нас рыба поменьше тоже была, ее себе и оставили. Так что мы не голодаем, - рассмеялся новосибирец.

КСТАТИ

Тунец-молодец!

Вот еще несколько историй сибиряков, которым посчастливилось поймать огромную рыбу.

9 июня 2015 года сибиряк поймал в озере Хомутинное в Бурлинском районе Алтайского края сазана-гиганта. Трофей рыбака весил 26 килограммов, а длина его - 1,5 метра!

31 июля 2017 года Анатолий Пантелейко был с семьей в Италии, где выходила замуж его дочь. После окончания торжеств новосибирец вместе с новоиспеченными родственниками решил порыбачить в Тирренском море. Катер был недалеко от острова Эльба, когда на крючок попался тунец весом 48 килограммов и длиной 136 сантиметров.