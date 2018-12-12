«Платон» делает рынок грузоперевозок в Сибири прозрачным

О том, какое влияние «Платон» оказал на регионы СФО, рассказал руководитель Сибирского филиала Денис Крылов.

- Денис, расскажите, чем обусловлен столь внушительный рост регистрации?

- 8 июля по требованию законопослушных перевозчиков Правительством России был усилен контроль за нарушителями системы «Платон». В частности, были внесены изменения в КоАП РФ и переданы полномочия по вынесению постановлений о штрафах Ространснадзору. Благодаря работе единого ЦАФАП обеспечен равный контроль на всей территории страны. Нарушители выявляются на основе фотофиксации, которую осуществляют 100 специальных автомобилей и более 480 рамных конструкций.

За пять месяцев грузоперевозчикам СФО было вынесено более 84 тысяч постановлений, более половины из них не были зарегистрированы в госсистеме «Платон». Больше всего штрафов получили перевозчики Новосибирской области: на них приходится четверть штрафов всего округа. Общая сумма штрафов, выписанных грузоперевозчикам Сибири, составила более 640 миллионов рублей. Эти средства, как и плата за использование федеральными трассами, направляются в дорожный фонд на ремонт дорог и мостов.

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- Какие нарушения допускают перевозчики?

- Для законопослушных перевозчиков с июля ничего не изменилось. Они честно соблюдали закон и вносили плату за использование федеральных дорог. Абсолютное большинство из них установили бесплатные для резидентов России бортовые устройства, использование которых не требует специальных навыков.

Вопросы и проблемы возникают только у тех, кто нарушал и продолжает нарушать требования законодательства. Кто-то пытается несколько раз использовать одну маршрутную карту, рассчитывая обойти закон. Другие умышленно отключают бортовое устройство. Эти и другие ухищрения выявляются автоматической системой контроля.

Также отмечу, что на основании предложений грузоперевозчиков мы реализовали возможность постоплаты, чтобы владельцы транспортных средств имели возможность внести плату после поездки.

- Как перевозчики узнают о штрафах? Могут ли они их обжаловать?

- Для удобства перевозчиков максимально расширены сервисы проверки правонарушений. Узнать о наличии штрафов можно самостоятельно на сайте Ространснадзора либо открыв уведомление в личном кабинете системы «Платон». Постановления о правонарушениях приходят заказным письмом по почте или через портал госуслуг.

Все спорные вопросы пользователи могут разрешить современными способами. Например, на сайте Ространснадзора работает интерактивная форма обжалования штрафов, также там размещен цифровой бланк формирования жалобы для печатного экземпляра. Пользователи могут выбрать предпочтительный вариант и реализовать свое право в рамках закона.

Бортовое устройство Платона.

- Как рынок оценивает изменения?

- Законопослушные перевозчики видят положительный эффект от этой работы. За пять месяцев в государственной системе «Платон» дальнобойщики СФО зарегистрировали более 15 тысяч транспортных средств. Это 25 процентов от общего количества зарегистрированных большегрузов региона, что достаточно точно характеризует рынок Сибири и доказывает эффективность работы Ространснадзора.

- Какова статистика по количеству грузоперевозчиков в округе?

- В Сибири в государственной системе «Платон» зарегистрировались более 25 тысяч грузоперевозчиков, им принадлежит 69 тысяч большегрузов. Больше всего транспортных средств зарегистрировали грузоперевозчики Красноярского края и Новосибирской области - 12 тысяч и 11 тысяч автомобилей соответственно. Хочу отметить, Сибирь стала лидером по доле роста регистрации транспортных средств.

Также госсистема «Платон» делает рынок грузоперевозок прозрачным для государства и бизнеса. Благодаря ее данным мы можем точно сказать, что сегодня в Сибири в этой сфере работают более 17 тысяч физлиц, 5,5 тысячи юридических лиц и 2,5 тысячи индивидуальных предпринимателей.

Центр обработки данных Платона.

- Денис, расскажите, на что идут собранные системой «Платон» средства?

- С помощью государственной системы «Платон» собрано свыше 61 миллиарда рублей, эти средства направляются на ремонт мостов и дорог. За время работы системы было отремонтировано более 2000 километров дорог, продолжаются работы по строительству и реконструкции 31 моста, значительная часть которых была закрыта из-за аварийного состояния.

- Сколько денег получили регионы Сибирского округа?

- Сибирь на ремонт дорог и мостов получила более 1,7 миллиарда рублей, собранных через систему «Платон». На эти деньги было отремонтировано 28 дорог в Омской области и 40 километров дорог в Республике Алтай, восстановлен мост через реку Алей в Алтайском крае, а также планируется строительство нового моста через реку Катунь. Были отремонтированы самые проблемные, по выбору дальнобойщиков, участки федеральной трассы Р-258 Чита - Улан-Удэ на территории Сибири.

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- Есть ли у грузоперевозчиков возможность выбирать дороги для ремонта?

- Да, перевозчики вносят плату за пользование дорогами и сами решают, на какие трассы должны быть потрачены деньги в первую очередь. Это стало возможным в рамках совместного проекта Минтранса России и ОНФ. Теперь каждый грузоперевозчик может проголосовать за нужный ему участок дороги на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог». Это справедливый принцип, который заложен в основу работы не только системы «Платон», но и аналогичных систем, давно действующих в странах Европы и Азии.

По результатам недавнего голосования ведется ремонт федеральной трассы Р-243 от Костромы до Перми, которая только на треть соответствовала нормативу. У сибирских перевозчиков есть реальная возможность участвовать в определении дорог для ремонта за счет средств от системы «Платон».