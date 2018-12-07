Новосибирск вошел в ТОП - 10 самых читающих городов страны

МТС случайным образом выбрала и проанализировала электронные книги из массива прочитанных в Новосибирской области в приложении «МТС Книги» в январе-октябре 2018 года. Больше всего новосибирцев интересовали фантастика и саморазвитие – рейтинг самых читаемых книг возглавил «Черновик» Сергея Лукьяненко, набравший популярность после выхода экранизации, и «Сила подсознания, или как изменить жизнь за 4 недели» Джо Диспенза.

Реже всего новосибирские читатели обращались к темам религии, права и естественных наук. Непопулярными оказались и книги про красоту и технологии – люди, интересующиеся данными темами, обычно ищут информацию в соцсетях и на YouTube.

Жители столицы Сибири, как и остальные россияне, активно читают «с экрана» классические произведения из школьной программы. Каждая третья книга в топе-25 самых популярных– русская и зарубежная классика. В топ-5 бесплатных книг вошли «Идиот» Ф.М.Достоевского, «Гранатовый браслет» А.И.Куприна, «Анна Каренина» Л.Н.Толстого и «Вишневый сад» А.П.Чехова. Самыми популярными зарубежными классиками оказались Рэй Брэдбери и Джейн Остин.

Топ-5 самых популярных книг в регионах Сибири:

♦ «Черновик». Сергей Лукьяненко

♦ «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели». Джо Диспенз

♦ «Зулейха открывает глаза». Гузель Яхина

♦ «Чистовик». Сергей Лукьяненко

♦ «Разведенная жена, или Жизнь после». Дарья Кова

По данным исследования, сибиряки все чаще готовы платить за контент – количество пользователей, читающих по платной подписке выросло на 33% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Несмотря на доступность для бесплатного скачивания электронных книг в интернете, все больше людей предпочитает читать в удобных платных приложениях. Все книги из топ-15 самых популярных в стране электронных изданий, в числе которых бестселлеры Гузель Яхиной, Александры Марининой, Донны Тартт и Вадима Панова, были прочитаны по платной подписке.

Растущую популярность электронных книг подтверждает статистика книгоиздателей: объём легального рынка электронных книг в России в прошлом году вырос на 12,3% по сравнению с 2016 годом[i]. По итогам текущего года специалисты МТС прогнозируют рост на 50-55%.