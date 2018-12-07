2018-12-08T08:00:02+03:00
Общество

Новосибирск вошел в ТОП - 10 самых читающих городов страны

Компания МТС проанализировала предпочтения россиян при чтении электронных книг
Поделиться:
Исследование основано на обезличенных данных за десять месяцев 2018 года.Исследование основано на обезличенных данных за десять месяцев 2018 года.
Изменить размер текста:

МТС случайным образом выбрала и проанализировала электронные книги из массива прочитанных в Новосибирской области в приложении «МТС Книги» в январе-октябре 2018 года. Больше всего новосибирцев интересовали фантастика и саморазвитие – рейтинг самых читаемых книг возглавил «Черновик» Сергея Лукьяненко, набравший популярность после выхода экранизации, и «Сила подсознания, или как изменить жизнь за 4 недели» Джо Диспенза.

Реже всего новосибирские читатели обращались к темам религии, права и естественных наук. Непопулярными оказались и книги про красоту и технологии – люди, интересующиеся данными темами, обычно ищут информацию в соцсетях и на YouTube.

Жители столицы Сибири, как и остальные россияне, активно читают «с экрана» классические произведения из школьной программы. Каждая третья книга в топе-25 самых популярных– русская и зарубежная классика. В топ-5 бесплатных книг вошли «Идиот» Ф.М.Достоевского, «Гранатовый браслет» А.И.Куприна, «Анна Каренина» Л.Н.Толстого и «Вишневый сад» А.П.Чехова. Самыми популярными зарубежными классиками оказались Рэй Брэдбери и Джейн Остин.

Топ-5 самых популярных книг в регионах Сибири:

♦ «Черновик». Сергей Лукьяненко

♦ «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели». Джо Диспенз

♦ «Зулейха открывает глаза». Гузель Яхина

♦ «Чистовик». Сергей Лукьяненко

♦ «Разведенная жена, или Жизнь после». Дарья Кова

По данным исследования, сибиряки все чаще готовы платить за контент – количество пользователей, читающих по платной подписке выросло на 33% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Несмотря на доступность для бесплатного скачивания электронных книг в интернете, все больше людей предпочитает читать в удобных платных приложениях. Все книги из топ-15 самых популярных в стране электронных изданий, в числе которых бестселлеры Гузель Яхиной, Александры Марининой, Донны Тартт и Вадима Панова, были прочитаны по платной подписке.

Растущую популярность электронных книг подтверждает статистика книгоиздателей: объём легального рынка электронных книг в России в прошлом году вырос на 12,3% по сравнению с 2016 годом[i]. По итогам текущего года специалисты МТС прогнозируют рост на 50-55%.

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Роман Лункин: Того, кто дал денег на храм, могут изобразить в притворе, без нимба, небольшого
Руководитель центра по изучения религии Института Европы РАН рассказал «КП», может ли человек, оплативший реставрацию или строительство храма, появится в росписях на его стенах, рядом со святыми
Новости 24
«Машина курильщика»: новосибирские блогеры решили скурить «Жигулями» 3000 сигарет
Посылка с «сюрпризом»: культурист пойдет под суд за контрабанду анаболиков
«Отогреваются и идут на поиски добычи»: новосибирцев пугают затаившимися в живых елках клещами
Анатолий Локоть назвал три главные события уходящего года
Погода на день в Новосибирске: 19 декабря будет ветрено и минус 7 градусов
Новосибирский астролог рассказала, какое платье надеть на Новый год
«Борода все время лезла в нос» - мэр Новосибирска рассказал, как был Дедом Морозом
«Помог дыхательный капюшон»: в Новосибирске пожарные спасли шесть человек
Директора школы обвиняют, что заставлял учеников прыгать через костер без трусов
«Вот они, мои красоточки»: танцовщицы сняли видео не для стесняшек
«Ребята немного перепили»: полицейские ищут мужчин, устроивших стрельбу из машины
«ААА можно всё»: новосибирцы возмутились хамской парковке «Лексуса» в центре города