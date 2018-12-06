Как не заморозить гаджет в сибирской стуже

Как и любая электроника, смартфоны боятся холода, а их аккумуляторы особенно. Но производители явно не слышали о нашей сибирской зиме, когда столбик термометра опускается до минус 30, а то и ниже! Большинство мобильников сегодня цельнометаллические, а то и вовсе стеклянные — как будто специально для того, чтобы усугубить влияние холода. Как же защитить свой мобильный девайс в зимнее время?

На самые частые вопросы наших абонентов о смартфонах и других гаджетах отвечает Станислав Гаврилов, начальник центра по постпродажному обслуживанию Розничной сети МТС. Опровергать слухи и развенчивать мифы — его любимое занятие. Но главное — он всегда знает правильный ответ.

Пусть это и слегка абсурдно, но пластиковый корпус недорогого смартфона в морозы неплохо защищает электронику, чего не скажешь о стекле и металле дорогих флагманов. Стекло и металл хорошо проводят тепло и способствуют быстрому охлаждению. Именно поэтому алюминиевые смартфоны стоит защитить от остывания при помощи чехла, желательно с пластиковой рамой и внешней текстурой наподобие кожи. Силикон тоже годится.

Но одёжка для вашего мобильного любимца — это ещё не всё. Она не спасёт аккумулятор, если вы активно используете смартфон в минусовую температуру — срок службы батареи это сильно сокращает. Особенно это касается гаджетов со стажем. Именно поэтому многие смартфоны у нас в стране выходят из строя именно зимой — из-за ставшей неприемлемо низкой ёмкости аккумулятора.

Тем более не стоит на холоде заряжать смартфон. Напомню, что эффективный срок службы аккумулятора равен 700-800 циклам заряда, а это два года при зарядке раз в сутки. В теории. В реальности же ещё меньше. Так вот, одна зарядка на морозе «съест» из ресурса вашего аккумулятора с полсотни циклов заряда. В общем, заряжайте смартфон на морозе только в случае острой необходимости. Используйте ваши внешние переносные аккумуляторы с осторожностью.

А вот простой опросник для проверки готовности вашего смартфона к зиме:

♦ Не пора ли его вообще обновить? На носу как раз новогодние праздники, а значит, можно порадовать себя или близких.

♦ Если ответ на первый вопрос — «нет», вспомните, а не прошло-ли 1,5-2 года с момента покупки? Если да, то рекомендую поменять аккумулятор на новый и обезопасить себя от вероятности неприятных ситуаций. В неразборных гаджетах порой, это целая история, бывает, что легче и дешевле вернуться к пункту 1.

♦ Здорово, если смартфону меньше года, но где вы его носите? Если в сумочке, то держите его подальше от стенок, а в куртке или пальто предпочтительнее внутренний карман.

♦ Если смартфон металлический или стеклянный, рекомендую носить аппарат в чехле.