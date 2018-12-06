2018-12-06T09:07:02+03:00
Общество

Решение совета депутатов города Новосибирска

От 05.12.2018 г. Новосибирск № 721
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Совет депутатов города Новосибирска.Совет депутатов города Новосибирска.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

От 05.12.2018 г. Новосибирск № 721

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменения в абзац третий части 4 статьи 15 Устава города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»

В целях обсуждения проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменения в абзац третий части 4 статьи 15 Устава города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 27.03.2007 № 528 «О Порядке учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 642 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных решений городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь статьей 20 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменения в абзац третий части 4 статьи 15 Устава города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» (приложение).

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменения в абзац третий части 4 статьи 15 Устава города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» 25 декабря 2018 года в 11 часов в большом зале заседаний мэрии города Новосибирска по адресу: 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34.

3. Предложить жителям города Новосибирска в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске, определенным решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 642, направить в организационный комитет (далее – Оргкомитет) предложения по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменения в абзац третий части 4 статьи 15 Устава города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» не позднее 19 декабря 2018 года.

4. Создать Оргкомитет в следующем составе:

Бестужев Александр Владимирович - председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению;

Бондаренко Сергей Валентинович - председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности;

Зарубин Юрий Федорович - заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска;

Захаров Геннадий Павлович - первый заместитель мэра города Новосибирска;

Кондратенко Ольга Александровна - начальник управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска;

Маслова Маргарита Алексеевна - начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска;

Сулейманов Ренат Исмаилович - заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска.

5. Определить:

5.1. Местонахождение Оргкомитета: 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 233.

5.2. Почтовый адрес Оргкомитета: 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 233.

5.3. Адрес электронной почты Оргкомитета: umaldavan@admnsk.ru.

5.4. Контактный телефон Оргкомитета: 227-45-55.

6. Назначить заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска Зарубина Юрия Федоровича ответственным за организацию и проведение первого заседания Оргкомитета.

7. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов города Новосибирска

Д. В. Асанцев

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ РЕШЕНИЯ

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