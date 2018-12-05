Новосибирская ГЭС приняла участие в научно-практической сессии

Участие в ней приняли представители Новосибирской ГЭС, АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований», Государственного акционерного общества «Федеральный центр «Экология», учащиеся и преподаватели НГТУ, школ и специализированных кружков по энергетике.

На научно-практической сессии «Альтернативная энергетика» директор Новосибирской ГЭС Святослав Полтаранин выступил с презентацией «Развитие возобновляемой энергетики в России и представил опыт ПАО «РусГидро» в этой сфере.

Директор Новосибирской ГЭС Святослав Полтаранин выступил с докладом.

В своем докладе он дал сравнительный анализ развития ВИЭ в мире и в России, отметив, что, несмотря на значительный потенциал возобновляемой энергетики в нашей стране, масштабы ее практического использования на сегодняшний день малы.

Говоря о деятельности ПАО «РусГидро», директор Новосибирской ГЭС подчеркнул, что помимо традиционных видов генерации компания развивает различные направления альтернативной энергетики. На Северном Кавказе, например, реализуются проекты по строительству пяти малых ГЭС - Усть-Джегутинской, Верхнебалкарской, Барсучковской и Красногорских МГЭС-1 и МГЭС-2. В Якутии компания успешно эксплуатирует 19 солнечных станций общей мощностью 1,6 МВт, а на Камчатке, Сахалине и в Ямало-Ненецком АО четыре ВЭС общей мощностью 2,4 МВт.

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Особое внимание в докладе было уделено ветроэлектростанции в якутском поселке Тикси, которую «РусГидро» ввела в эксплуатацию в ноябре 2018 года. Три уникальные ветроустановки общей мощностью 900 кВт изготовлены в арктическом исполнении для работы в суровых условиях Заполярья. Они могут работать при температуре до -50 ºC и способны выдержать ветер скоростью до 70 м/с. Оборудование разработано и произведено японской компанией Komaihaltek по техническим условиям «РусГидро». Аналогов таких ветровых установок в мире нет.

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Вопросом внедрения альтернативных источников энергии занимаются и новосибирские гидроэнергетики. На Новосибирской ГЭС реализован проект по созданию солнечной электростанции (СЭС), которая служит источником питания светофора и системы освещения пешеходного перехода через левобережную плотину станции. Проект по созданию СЭС реализовали волонтеры станции совместно со студентами Новосибирского промышленно-энергетического колледжа и подшефными гидроэнергетиков - воспитанниками МКУ Центр «Созвездие». Помимо источника энергии СЭС является учебно-лабораторным полигоном по исследованию работы возобновляемых источников энергии в наших климатических условиях.

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Директор Новосибирской ГЭС рассказал аудитории о Концепции опережающего развития кадрового потенциала ПАО «РусГидро» «От новой школы к рабочему месту». В рамках реализации данного проекта в филиале ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» для учащихся школ организованы энергоклассы, работает летняя энергетическая школа, выстроены партнерские отношения с учебными заведениями. Основной задачей концепции и программы ее реализации является подготовка специалистов для ПАО «РусГидро», которым предстоит эксплуатировать действующие и планируемые к вводу мощности компании, поддерживать их надежную и безаварийную работу.