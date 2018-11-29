«Виноват не ребенок, а родители»: депутат Госдумы вступилась за шестиклассницу, которую выгнали с уроков из-за голубых волос

Голубые волосы шестиклассницы стали поводом для скандала в бердской школе № 9. Девочка покрасилась с позволения мамы. Краска - быстро смываемая, оттеночный шампунь. Но когда администратор школы увидела в коридоре ребенка в таком виде - на уроки ее не пустила, отправила домой с классическим замечанием: «Чтобы всё смыла!»

Мама школьницы пожаловалась местным журналистам, и вот «модный приговор» выносит школе уже прокуратура - там проверяют, нет ли в действиях учителей нарушения закона.

Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя, сама в прошлом директор школы, не стала молчать. Вступилась за девочку, но прошлась по ее родителям.

- Надо воспитывать родителей! Мама позволяет ребенку красить волосы непонятно в какой цвет, когда сам ребенок еще не осознает, красиво это или некрасиво, правильно или неправильно, - заявила «КП»-Новосибирск» Вера Ганзя. - Я считаю, что надо не ребенка выгонять с уроков, а наказывать родителей, которые позволяют своим детям такую безвкусицу. Школьникам надо прививать элементарный вкус. А синие волосы не способствуют этому. Не в цвете волос дело, а в воспитании, привитии вкуса в одежде, косметике и так далее. Но это же девочка! Тут надо не топором рубить, а тактично объяснить ребенку, что это некрасиво и не соответствует школьной форме. А выгонять - это лишнее, конечно, перебор!

«Школа – это не модный базар» - слушатели Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» прокомментировали скандал с голубыми волосами школьницы. 00:00 00:00

Напомним, прокурор Бердска заявил «КП», что уже проводит проверку школы.

- Проводим проверку. Будем оценивать внутренние документы, положения школы, потому что в любом учебном учреждении достаточно большой объем внутренней документации, - сообщил «КП» - Новосибирск» прокурор Бердска Роман Сивак. - Действительно, в школе могут быть и положения о дресс-коде, утвержденные родительским комитетом, и прочее. Сейчас все это проверяем.

Также сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить, не противоречат ли внутренний устав школы федеральному законодательству. Ведь никакого федерального закона о том, что детям нельзя красить волосы, не существует.

В подобных историях прокурорским разбираться не в первой. Буквально год назад под пристальным вниманием был Новосибирский промышленный колледж. В нем ученикам запрещали ходить с тату, пирсингом, бородой и усами. Татуировки натурально заставляли заклеивать пластырем. Колледж «строгого режима» прокуратура в итоге наказала.

- Из локальных актов были удалены запреты по поводу того, что учащимся запрещено носить бороды, усы, татуировки и пирсинг. Был подготовлен сотрудниками колледжа отдельный локальный акт по дресс-коду, там указаны общие требования к одежде. Но уже без ограничений, связанных с внешностью учащихся, - рассказала Радио «Комсомольская правда» помощник прокурора Кировского района Новосибирска Дарья Добыш.

Колледж также отчитался, что администратора привлекли к ответственности за эти запреты. Ответственность не строгая. Просто – замечание.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Перми мама «яркой» девочки намерена судиться со школой

В начале сентября в Перми 10-классницу Зину Агишеву директор гимназии №4 отстранила от занятий из-за розового цвета волос, сославшись на внутренний устав школы. Мама школьницы оказалась не простой, а депутатом Пермской городской думы. Надежда Агишева написала об этом случае в соцсетях, разгорелся скандал.

А это пермская старшеклассница, которую не пустили на уроки из-за розовых волос.Фото: СОЦСЕТИ

Районная прокуратура провела проверку и признала действия руководителя школы незаконными. А также опротестовала «школьный устав», предложив изменить его. Мама-депутат на этом не остановилась, заявила, что готова в суде отстаивать права дочери:

- Я очень старалась выключить юриста и депутата, а теперь включу все свои возможности для изменения этой системы, - пообещала она пользователям соцсетей (подробнее).