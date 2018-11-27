НЛО или хвост Леонид: над Новосибирском пролетел метеор, который не ждали

В 9 часов утра в Сибири еще темень. Именно она и позволила многим жителям Новосибирска стать свидетелями очевидного и невероятного: по небу стремительно пронеслась изумрудная вспышка. Ну точно как в Челябинске, только меньших размеров. Пронеслась беззвучно и без последствий. Автомобилисты тут же стали выкладывать записи с регистраторов. Одни пишут — НЛО, вторые — метеорит.

Кадры начали изучать ученые. В Большом новосибирском планетарии обывателей аккуратно поправляют: объект точно не метеорит, иначе последствия были бы другие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/679571" frameborder="0"></iframe> Падение метеора в Новосибирске..

- Скорее всего, это метеор, болид, — рассказал «КП»-Новосибирск» Илья Орлов, заместитель директора Большого новосибирского планетария. — Повезло, что погода сегодня хорошая, потому что в последние дни была сильная облачность, такое явление просто прошло бы незамеченным. Если бы днем упал, тоже никто бы и не заметил...

Специалисты признаются: в телескопы метеор этот не высматривали, не предсказывали и вообще не ждали.

- Явление на самом деле удивительное, потому что активных метеорных потоков сейчас нет, метеорный поток Леониды закончился примерно неделю назад, — говорит Орлов. — То ли это хвост от этого метеорного потока, то ли это просто одиночный метеор, надо выяснять. Очень интересное явление и достойное изучения...

Сейчас астрономы собирают с новосибирцев «видеосвидетельства». Говорят, по цвету вспышки можно будет изучить приблизительный состав болида.

НЛО или метеор: в небе над Новосибирском замечена странная вспышка.

- По цвету и яркости делают вывод о его химическом составе. По географической метки точки входа в атмосферу, можно сделать вывод даже об орбите этого тела. Интересно понять, откуда к нам эта крупиночка прилетела. Он же совсем маленький — несколько миллиметров или сантиметров в диаметре, метеоры для людей опасности не представляют совсем. Они полностью сгорают в атмосфере вот с такими интересными спецэффектами. То есть на Землю не упало ничего, — успокоил всех Орлов.

Ученые говорят, что в окрестностях Новосибирска пролетают несколько десятков метеоров в год, но как правило, они остаются незамеченными. А этот не только заметили, но и еще успели заснять на видео.

- Для нас это большая удача, — радуются в планетарии.