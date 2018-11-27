2018-11-27T10:37:58+03:00
Общество

НЛО в небе: ученые заявили, что под Новосибирском упал метеор

Падение метеора могло быть видно в нескольких районах Новосибирска
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня утром над городом пролетел падающий метеор. Фото и видео Большого новосибирского планетария.Сегодня утром над городом пролетел падающий метеор. Фото и видео Большого новосибирского планетария.
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Сегодня утром новосибирцы стали свидетелями яркой вспышки на небе. Ученые предполагают, что над городом пролетел метеор. Об этом заявили в Большом новосибирском планетарии.

— Есть подозрение, что сегодня, 27 ноября, около 9:00 утра над Дзержинским или Калининским районами Новосибирска был замечен яркий болид (метеор) со вспышкой, — говорится в сообщении планетария.

Есть и видеозапись. На коротком ролике видно крупную вспышку в темном небе, объект быстро падает и пропадает.

Всех очевидцев просят посмотреть записи с видеорегистраторов и прислать материалы в планетарий, если вспышка попала на видео. Материалы будут обработаны и переданы астрономическому сообществу для изучения.

Также видео с падением метеора уже появились и в некоторых группах Новосибирска в соцсетях. Так в группе «На ОбьГЭСе-Новосибирск» местный житель выложил кадры.

— На Советском заснял, говорят над дамбой видели больше, и горел дольше, — написал очевидец.

Падение метеора в Новосибирске..

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