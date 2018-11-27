Английский хорошо - китайский перспективно!

Что для нас значит Китай? Учителя нашей школы отвечают: «Это часть моей жизни». Когда на уроках они рассказывают о Китае, пишут иероглифы, делятся личным опытом, учат китайскому языку, видно, что это действительно их жизнь.

Изучая китайский язык, ты попадешь в немногочисленную группу уникальных людей, открывающих смысл таинственных символов, хранящих тайны тысячелетней истории и культуры, которая шаг за шагом приоткрывает для тебя свои секреты. Если в начале изучения китайский язык - это цель для учебы, бизнеса, путешествий, то со временем он становится частью тебя.

Еженедельно наша школа проводит бесплатные открытые уроки для новичков.

В школе иностранного языка «Мандарин» мы раскрываем основы и особенности изучения китайского языка.

Еженедельно наша школа проводит бесплатные открытые уроки для новичков.

На занятиях вы уже сможете:

♦ написать иероглиф

♦ познакомиться с таблицей графем

♦ выучить китайские слова

♦ разобраться, что такое «пиньинь»

♦ узнать, как запоминать простые иероглифы

Мы разрушаем стереотипы о сложности и невозможности изучения китайского языка!

Если ученику не удается регулярно посещать занятия, мы «заморозим» уроки, чтобы обучающийся ничего не упустил.

Программа обучения нашей школы разделена на несколько модулей, что помогает видеть конечную цель и стремиться к ней. Каждый ученик знает, на каком этапе обучения он находится, что будет изучать дальше и как эти знания применить в жизни. За 1,5 года обучения мы даем отличную базу, которую в дальнейшем совершенствуем.

Для наших учеников предусмотрена система «заморозки» пропущенных уроков, что значительно экономит бюджет и позволяет уезжать в отпуск или командировку. Если ученику не удается регулярно посещать занятия, мы «заморозим» уроки, чтобы обучающийся ничего не упустил.

Мы разрушаем стереотипы о сложности и невозможности изучения китайского языка!

Где поговорить с носителем китайского языка и найти живое общение?

В школе совместно с нашими друзьями из Китая был создан бесплатный разговорный клуб для учеников. Мы вместе ходим в театр, готовим еду, пишем иероглифы, играем в традиционные китайские игры.

Мы сотрудничаем с Шанхайским, Пекинским и Даляньским университетами и организуем поездки в Китай на срок от 2 недель до 3 месяцев, а также направляем на бесплатное обучение в данные университеты.

В настоящее время для учеников формируется бесплатная библиотека литературы на русском языке о Китае, его истории, также здесь есть китайские притчи, сказки и словари.

Испытано на себе.

Все эти возможности и знания будут доступны и вам. Ждем вас на наших занятиях и мероприятиях.

Наш сайт: http://mandarinchina.ru/novosibirsk/

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