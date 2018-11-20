«Что? Школяр на машине?»: Элджея могут оштрафовать за то, что дал брату порулить

Кумир молодежи Элджей всячески поддерживает своего младшего брата. 15-летний паренек живет в Новосибирске, учится в той же гимназии, куда ходил Алексей Узенюк, известный публике как Элджей. Мальчик во многом пытается подражать своему звездному родственнику и тоже хочет как-то прославиться в интернете. Для этого школьник ведет блог на YouTube под ником Dani CHOCO. Последнее видео подросток посвятил концерту брата. Но первые же кадры вызвали у подписчиков массу вопросов. Мальчишка сел за руль машины и поехал. Видно, что рядом на пассажирском сиденье находится взрослый человек, скорее всего - Элджей. Место действия - парковка.

- Йоу, чуваки… Короче, сегодня угадайте где… Никогда не угадаете! В Москве! На такое большое событие приехал. Короче, катим сейчас просто на историческую *** - легендарнейший концерт моего братка, - говорит на камеру подросток, периодически отвлекаясь на руль. - Аж задумался, чуваки, настолько быстрая тачка! Не доводилось мне кататься на таком (далее идет ругательство)…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/678536" frameborder="0"></iframe> Несовершеннолетний брат Элджея водит машину.Видео: Dani CHOCO\www.youtube.com

Ролик посмотрели более 150 тысяч человек. Многие в замешательстве:

- Что? Школяр на машине?

- Я столько понтов в жизни не видел! Мальчик, тебе лет 14 - 15! - напоминают комментаторы.

Юристы говорят, что паренек вместе со славой может получить проблемы. Если сотрудники ГИБДД заинтересуются роликом, то выпишут штраф, а школьника могут поставить на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. По Кодексу административных правонарушений лицо, управляющее автомобилем и не имеющее на это права, может быть оштрафовано на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. За ребенка, понятное дело, будут платить родители. Наказать могут и Элджея, если авто принадлежит ему. По закону передавшего управление автомобилем несовершеннолетнему (ст. 12.7 ч. 3 КоАП) наказывают штрафом 30 тысяч рублей.

Мальчик вел машину и видеоблог одновременно.

- Молодой человек нарушает правила дорожного движения, - считает Оксана Косицкая, руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс». - Если несовершеннолетний хочет научиться кататься на транспортном средстве, для этого есть автошколы с автодромами, где можно действительно кататься с инструктором. Учебные машины оборудованы дополнительными педалями, так что инструктор может предотвратить ДТП. Ведь происшествие может произойти не только на проезжей части, но и на какой-то закрытой площадке - человек может въехать в препятствие. Безусловно, родители будут нести ответственность за то, что позволили ребенку управлять автомобилем.