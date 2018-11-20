2018-11-20T10:10:39+03:00
Общество

Потому что он брат Элджея: новосибирский школьник прокатился за рулем авто в Москве

Ради крутого видео для своего блога младший брат Элджея устроил катания на машине по парковке в столице
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирский школьник стал известен благодаря своему знаменитому брату - рэп-певцу Элджею. Стоп-кадр с видео instagram.com/danilallj.Новосибирский школьник стал известен благодаря своему знаменитому брату - рэп-певцу Элджею. Стоп-кадр с видео instagram.com/danilallj.
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Несовершеннолетний школьник из Новосибирска засветился за рулем иномарки в Москве. Дерзким нарушителем стал младший брат рэпера из Новосибирска Элджея.

— Такая быстрая тачка. Не доводилось мне еще на таком (далее идет ругательство) ездить, очень круто! — заявляет в камеру школьник, выписывая круги по парковке.

Мальчик сам выложил ролик на YouTube, где ведет свой блог. В видео он говорит, что приехал на концерт к брату, который скоро должен начаться. Но дальше закрытой парковки школьник на машине не выезжает. Но в любом случае вождение ребенком машины привлекло народ и вызвало жаркие споры среди комментаторов.

— Машина твоя? — интересуется один.

— А тебе сколько лет, что ты ездишь на машине? — задается вопросом второй.

— Для понтов, на видео, — добавляет третий.

— Ему дали проехаться ребята. Ему 15 лет, — заступается четвертый.

Элджей — российский хип-хоп-исполнитель родом из Новосибирска. Настоящее имя — Алексей Узенюк. Его трек «Розовое вино» стал самым популярным в 2017 году по мнению пользователей социальной сети «ВКонтакте», за год песню прослушали более 200 миллионов раз. Элджей имеет яркую внешность, он носит линзы, которые имитируют отсутствие зрачков в глазах. Его младший брат родился и проживает в Новосибирске, ходит в обычную школу. Под псевдонимом «Dani CHOCO» ведет свой видеоблог на YouTube, где иногда можно увидеть и его родного брата Алексея Узенюка.

Несовершеннолетний брат Элджея водит машину.Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Zg2g4Ox3Shg

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