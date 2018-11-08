2018-11-08T12:00:13+03:00
Общество

Сибирских логопедов и дефектологов познакомили с нейропсихологией

Семинар для специалистов в области детского речевого развития провела известный российский нейропсихолог Татьяна Визель
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Татьяна Визель познакомила слушателей с новой методикой коррекции заикания у детей.Татьяна Визель познакомила слушателей с новой методикой коррекции заикания у детей.
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В Новосибирске состоялся семинар Татьяны Григорьевны Визель, одного из ведущих отечественных нейропсихологов, доктора психологических наук, профессора. Семинар назывался «Использование методов нейропсихологии в практической деятельности специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья: с детьми с задержкой речевого развития, с тяжелыми нарушениями речи, с проявлениями аутистического спектра».

Каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья имеет право на получение адекватного образования. Поэтому во всех детских садах и школах должны быть подготовлены особые образовательные условия, учитывающие особенности каждой категории детей с ограниченными возможностями здоровья. В образовательных организациях создаются службы психолого-педагогической помощи детям, включающие логопедов, дефектологов, педагогов-психологов и т. д. Учителя, воспитатели должны пройти соответствующее обучение, чтобы совместно со специалистами создать индивидуальный образовательный маршрут для каждого обучающегося.

Участники семинара рассмотрели применение методов нейропсихологии на конкретных примерах.

Участники семинара рассмотрели применение методов нейропсихологии на конкретных примерах.

В работе семинара приняли участие более 350 человек, в том числе логопеды, дефектологи, педагоги-психологи, учителя начальных классов, студенты педагогических вузов, родители детей с ограниченными возможностями здоровья из Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краев, а также некоторых городов Казахстана.

Участники семинара в интерактивной форме познакомились с понятием «нейропсихология», в течение двух дней они рассматривали ключевые вопросы и кейсы, благодаря которым смогут использовать полученные знания в своей практической деятельности по коррекции детского речевого развития.

Участники семинара рассмотрели также применение методов нейропсихологии на примере клинического разбора диагностики отдельных детей, проведенного с согласия родителей и прокомментированного Татьяной Визель, также познакомились с новой методикой коррекции заикания у детей.

- Есть специальные упражнения, которые приучают к рефлекторному вдоху. Родителей своих маленьких пациентов я обучаю этим упражнениям, и они успешно применяют их в работе с детьми. Самое простое - это обычные ладушки, когда ребенок ритмично сжимает одну ладонь другой и проговаривает текст. Сначала - знакомый, например, сказку про Колобка, а потом уже и незнакомый. Это лучше, чем отстукивание ритма, потому что работают две руки, то есть мы задействуем оба полушария мозга, таким образом гармонизируя два полушария. Казалось бы, мелочь, но на самом деле это радикально меняет ситуацию. Но только на начальной стадии заикания. Это важный момент, - поделилась Татьяна Визель.

Семинар проводился в рамках реализации концепции развития инклюзивного образования в Новосибирской области на 2016 - 2020 годы, утвержденной распоряжением правительства Новосибирской области, по инициативе Новосибирского ЛОГОКЛУБа при поддержке Центра «Кругозор», а также Новосибирского педагогического колледжа № 2.

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