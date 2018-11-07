2018-11-07T08:19:33+03:00
Общество

Распоряжение "О созыве тридцатой сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва"

От 01.11.2018 г. Новосибирск № 295-р
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Совет депутатов города Новосибирска.Совет депутатов города Новосибирска.
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Распоряжение

От 01.11.2018 г. Новосибирск № 295-р

О созыве тридцатой сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва

1. Созвать тридцатую сессию Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 5 декабря 2018 года в 10.00 в большом зале заседаний мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 34).

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов

города Новосибирска

Д. В. Асанцев

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