Распоряжение "О созыве тридцатой сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва"
От 01.11.2018 г. Новосибирск № 295-р
Совет депутатов города Новосибирска.
Изменить размер текста:
Распоряжение
От 01.11.2018 г. Новосибирск № 295-р
О созыве тридцатой сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
1. Созвать тридцатую сессию Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 5 декабря 2018 года в 10.00 в большом зале заседаний мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 34).
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев
Еще больше материалов по теме: «Новости Совета депутатов города Новосибирска»