Руководитель «Похоронного дома ИМИ»: В сфере ритуальных услуг необходимо действовать в соответствии с посланием президента!

СЕГОДНЯ 06:00 2018-11-01T15:34:29+03:00

В сфере ритуальных услуг местным властям нужно действовать в соответствии с посланием Президента России. Только так можно сделать отрасль более эффективной, более прозрачной и исключить те негативные моменты, с которыми мы все сталкиваемся.

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- Сергей Валентинович, сфера ритуальных услуг в Новосибирске остается чуть ли не самой болевой точкой.

- Нашей отрасли в последние 20 - 25 лет власти уделяли мало внимания. Для нее всегда действовал остаточный принцип. О ней не принято говорить, поскольку никто не хочет огорчать себя любимого. И я очень рад, что на нее обратил внимание президент. Первое, на чем он сделал акцент, - это черные агенты. Президент в своем в послании так их и назвал - черными агентами. Это не случайность, проблема характерна для всей страны - теневые деньги, работа без магазинов и офисов, покупка информации у медицинских работников.

- А у полиции?

- Смерть - категория медицинская. На каком-то этапе подключается полиция и делит этот поток. Но полиция по отношению к себе честнее. Я еще не видел резонансного дела, чтобы за продажу информации об умершем осудили медика. А судебные дела, связанные с полицейскими, есть. Кроме того, медик, подверженный искушению продать информацию, всегда находится на грани: оказать ли помощь больному и как это сделать...

- Вы лично сталкивались со случаями работы черных агентов?

- Их много. Все они за границей морали. Недавно нам стало известно о подобной ситуации - мы сообщили о ней в Октябрьский РОВД. На улице Якушева, где находится патологоанатомическое отделение одной из больниц Новосибирска, установлены видеокамеры. Одна из них зафиксировала, как черный агент загрузил голое тело умершего в багажник джипа и увез его. Закинул, как мешок с картошкой! Без носилок, без пакета, без гроба! Легальные организации так не работают.

- Кто, по-вашему, должен контролировать процесс?

- Органы местного самоуправления. Это ФЗ № 131. Они должны управлять этими процессами, контролировать их. Такие вопиющие сигналы должны разбираться не в полиции, а в органе местного самоуправления. Муниципалитету нужно иметь союзников, информаторов и рычаги, чтобы пресекать подобные случаи. Поскольку, как только человек ушел из жизни, начинается организация похоронных услуг. В том числе по гарантированному перечню услуг согласно ФЗ № 8 «О погребении и похоронном деле», на что указал президент. Это не говорит о том, что предприятие должно оказывать эти услуги бесплатно. Нет. Оно оказывает их в рамках социального пособия, которое выделяет федеральный бюджет, плюс субсидия органа самоуправления.

Допустим, по гарантированному перечню похороны стоят 13 тысяч рублей, если есть ответственный родственник. (Это минимальный набор ритуальных услуг.) Половину берет на себя федеральный бюджет, остальное - местные власти. Наше предприятие оказывает такую услугу. И оно не может отказать людям, даже если эти деньги нам не возмещают. При этом надо сказать, что ритуальная сфера включает бытовые услуги и ЖКХ. Бытовые услуги - это то, что «выше уровня земли», это ритуальный сервис. Кладбища - это то, что «ниже уровня земли», и они относятся к городскому хозяйству. В других городах кладбища находятся в ведении городского коммунального хозяйства. В Новосибирске, как ни странно, это относится к сфере предпринимательства.

- Что еще, на ваш взгляд, должны делать местные власти, чтобы навести порядок в похоронном деле?

- Об этом сказал президент в своем послании. Прежде всего инвентаризация кладбищ. У нас есть приложение к программе «Кладбища Новосибирска». В нем места захоронений обозначены такими кружочками. Не надо нам так показывать: захоронение имеет либо квадратный, либо прямоугольный контур. Это первое. Второе. Нужно выдавать паспорта на места захоронения. Типа кадастровых. Граждане должны понимать, что они несут ответственность за содержание могил. Третье. Люди должны знать, что если у них есть родственное захоронение, то они могут бесплатно, по их волеизъявлению, сделать там подзахоронение. Им не нужно для этого никаких разрешений землекопов.

- На мой взгляд, работа над приложением, в том числе по выбору места захоронения, идет очень медленно. С чем это связано?

- Нужен другой подход. Чтобы предложить гражданину плановый квартал с разбивкой на квадратики, необходимо поднять над кладбищем квадрокоптер и сделать карту. Затем, сидя в кабинете, принимать решения, где клиенту будет удобно похоронить родственника. Не вести его в болото, как это происходит сейчас. Доверить эту информационную часть специализированным службам. И надо напрочь исключить систему, когда выбор места захоронения происходит в день похорон. Это недопустимая ситуация! Человек в это время обременен другими проблемами. Выбор должен происходить накануне дня похорон.

- Владимир Путин говорил о создании специализированных служб похоронного дела.

- Да. Таких организаций, как «Похоронный дом ИМИ», в России осталось немного. Так случилось, что в стране исчезли городские предприятия похоронного дела. Если бы они сохранились, они и были бы специализированными службами. Муниципалитеты не смогли уберечь и руководителей: общественники призывают уволить всех под корень. Но это можно сказать и о них: не хотят ли они начать жизнь сначала? банщиками поработать, парикмахерами, сесть за руль такси? Я считаю, что человек должен заниматься тем делом, которым он владеет в совершенстве, которому он учился всю жизнь. Тем более что специального образования у руководителей таких служб, как наша, не существует. Для нашей отрасли не существует даже учебных заведений. Специалистом такого профиля можно стать, только посещая семинары, выставки, в том числе за рубежом, обретая профессиональный опыт. Специализация в таком случае достигается путем самообразования, это уникальный опыт. Кто-нибудь из общественников или правоохранителей знает, как надо работать в этой сфере?

- Сергей Валентинович, что нужно учесть при принятии нового закона о похоронном деле?

- Он еще не принят, но президент обратил внимание, что в новом законе нужно учесть, что эта функция должна быть отнесена к полномочиям субъекта Федерации. Наверно, это логично, поскольку в любом субъекте есть службы, которые так или иначе связаны с ритуальной сферой. Например, областная служба загса или областное бюро судебно-медицинской экспертизы, поликлиники и больницы. Тем более что перспективные места погребения находятся за пределами города. Новосибирск уже, по большому счету, исчерпал места под кладбища. Сегодня рассматриваются варианты в районе Станционного сельсовета, в Кольцово, в Барышево. А это территория области.

Если резюмировать все сказанное, мне представляется, что в сфере ритуальных услуг местным властям нужно действовать в соответствии с посланием Президента России. Только так можно сделать отрасль более эффективной, более прозрачной и исключить те негативные моменты, с которыми мы все сталкиваемся.

Беседу вел Олег ПАНОВ.