Комсомол - не просто возраст, комсомол - моя судьба!

СЕГОДНЯ 00:00 2018-10-26T13:27:42+03:00

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Так считает Сергей Бахтин, секретарь комитета ВЛКСМ НИИЖТа в 1975 - 1977 годах, делегат XVII съезда ВЛКСМ. «Комсомольская правда» публикует воспоминания этого человека, они в полной мере описывают вклад НИИЖТа в общее дело.

Если спросить нынешних первокурсников, что они слышали (глагол «знать» здесь будет неуместен) о комсомоле, то, к сожалению, мы вряд ли услышим приемлемый ответ. Они родились в 2000 году, когда комсомол давно завершил свою неформальную историю. Но о том, что она осталась по-настоящему неформальной, свидетельствует и наш сегодняшний праздник.

Первокурсники могут открыть Большую советскую энциклопедию и прочитать: «ВЛКСМ - это самодеятельная общественная организация, передовой отряд советской молодежи, который участвует в государственном, хозяйственном и культурном строительстве, воспитывает молодежь».

Если бы меня спросили, что в комсомоле было самым главным, я бы сказал, прежде всего, что видов комсомола было несколько, и все они мало пересекались друг с другом.

Был школьный комсомол, в котором объединялись 14-летние ребятишки под руководством учителей; был армейский комсомол, где в основном занимались военной подготовкой и выпуском боевых листков. Был заводской комсомол, где объединялись 28-летние и многие уже семейные люди. Но особенной страницей комсомола был вузовский комсомол. Это действительно был сильный и яркий комсомол, и этому были объективные причины.

Во-первых, нас всех объединял прекрасный возраст: от 17 до 22 лет. Во-вторых, оптимальная однородная среда. И действительно, в вузах по определению собираются лучшие представители нашей молодежи. В-третьих, это конкретные дела, которые были облечены в яркую интересную форму и привлекали к себе студентов. Каждый студент в свои вузовские годы старался проявить себя, раскрыть свои способности, а не просто получить диплом.

Бойцы стройотряда НИИЖТа.

Дальше я рассказал бы о многогранной деятельности комитета комсомола НИИЖТа.

♦ Студенческие строительные отряды - это самостоятельные и самодостаточные страницы нашей истории. Сегодняшние студенты даже не поверили бы, что их ровесники за летний период выполняли объем работ, равный плану хорошего строительного треста: самостоятельно формировали отряды, заключали договоры, назначали командира и комиссара ССО, проходили профессиональную подготовку в зимний период, выезжали на место работы, занимались снабжением стройматериалами и механизмами, закрывали наряды, составляли сметы, выступали с агитбригадами перед местными жителями, оказывали шефскую помощь сельским школам и так далее. И все это было.

К сожалению, не сохранилось имя человека, который, я считаю, очень хорошо, точно, сочно и, главное, правильно назвал наши строительные отряды именем «Стальная колея».

«Стальная колея» НИИЖТа прошла по всей стране: железные дороги Тюмень - Сургут, Асино - Белый Яр, Абакан - Тайшет, Байкало-Амурская магистраль - и дошла до юга Новосибирской области, где много лет работали наши зональные стройотряды под скромным именем «Южный». Хочется завершить эту стройотрядовскую страничку одной строчкой из нашей хорошей песни: «Поклон тебе, «Стальная колея».

♦ Интернациональная работа в нашем вузе велась в двух плоскостях. Во-первых, это многолетняя настоящая дружба с железнодорожным техникумом города Шумперка, которая родила даже несколько новых слов. Например, нас они называли сибирскими чехами, а сами себя - чешскими сибиряками, причем ударение делали на третьем слоге.

А во-вторых, у нас были прекрасные недели интернациональной солидарности. И хотя эта идея была позаимствована у НГУ имени Ленинского комсомола, я думаю, мы внесли в нее много нового и свежего.

Незабываемое зрелище: конец апреля, ранняя сибирская весна - тысячи студентов на площади перед колоннами НИИЖТа; десятки гостей - «детей разных народов» - на трибуне-сцене; революционные песни; портреты Че Гевары, Анжелы Дэвис, Луиса Корвалана; скандирование толпы в наступающих сумерках: «Эль Пабло, хунидо…»

Неделя интернациональной солидарности в НИИЖТе.

♦ Агитпоезд «Ленинец» - это визитная карточка НИИЖТа, его эмблема. Единственное, о чем приходится сожалеть, - это то, что мы не успели получить высшую награду ВЛКСМ для агитпоезда - премию имени Ленинского комсомола, которой он, безусловно, заслуживал. Агитпоезд - это целая жизнь на колесах (с любовью, ревностью, «гераклами», «баянами», восхитительными танцорками, солидными хористками, кавээнщиками и т. д.), спрессованная в две недели, а потом вспоминающаяся в течение многих лет.

♦ Шефская работа… Хорошо бы в нашем зале собрать бывших трудных подростков, которые встали на ноги благодаря студентам НИИЖТа - 164-я школа-интернат с обездоленными детьми, детский клуб «Факел» и многое, многое другое.

♦ Учеба в вузе является, как вы знаете, важным компонентом жизни человека, и поэтому комсомольская организация проводила соревнования под названием «Лучшая группа института», организовывала всевозможные слеты отличников, являлась в том числе и карающим органом. Учебно-воспитательная комиссия… Сегодня, наверное, студенты не поверили бы, что был такой орган, который вызывал нерадивых студентов- комсомольцев на ковер.

♦ Особая страничка в нашем институте - спорт, ведь спорт неотделим от учебы, поэтому более тысячи наших великих спортсменов были комсомольцами НИИЖТа, а комсомольцы были инициаторами многих интересных традиционных соревнований. Вершина пирамиды, безусловно, «оборонка»! Нет ничего более величественного и запоминающегося среди спортивных битв: каждый курс выставлял команду и болельщиков - это было как будто вчера.

♦ Оперативный комсомольский отряд был грозой хулиганов и в нашем студенческом городке, и в Заельцовском районе.

♦ Клуб-кафе «Калейдоскоп»… Сегодняшние дискотеки, диджеи - это все, можно сказать, является продолжением клуба, который был очень популярен среди молодежи, потому что опередил свое время.

Разрешите от имени секретарей комитета комсомола Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта разных лет поздравить всех со 100-летием ВЛКСМ, пожелать счастья, здоровья, удачи и сказать точно и емко: всем СПАСИБО!