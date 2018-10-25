«МЁД»овый банкет: Красивая свадьба в Новосибирске в шикарном зале с восхитительной кухней и подарками

25 Окт. 14:00 2018-10-25T14:09:01+03:00

Ресторан «МЁД» - это идеальное сочетание атмосферы, кухни и расположения, чтобы свадьба стала самым счастливым и запоминающимся моментом в жизни.

В ресторане «МЁД» есть всё для идеальной свадьбы в Новосибирске [фото]

Свадьба - очень трепетный и запоминающийся момент в жизни любой пары, и в Новосибирске есть где достойно организовать это событие. Ничто не должно испортить день рождения новой счастливой семьи. Именно поэтому крайне важно выбрать правильное место, где будут принесены клятвы, обещания, а также проведены первые счастливые минуты новой семьи с самыми близкими и родными людьми. Ресторан «МЁД» - это идеальное сочетание атмосферы, кухни и расположения, чтобы свадьба стала самым счастливым и запоминающимся моментом в жизни.

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Сладкая свадьба

На площадках ресторана «МЁД» и БЦ «Гринвич» можно воплотить свои самые смелые мечты и идеи. Зеленая лужайка летней веранды оставляет простор для фантазии. Шикарная выездная церемония на природе среди самых близких людей сделает этот важный момент особенно трепетным и запоминающимся.

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Альпийская горка, пруд, замысловатые тропинки оставят неизгладимое впечатление и прекрасно будут смотреться на фотографиях и видео с торжества. А уютные закрытые беседки могут вместить до 40 гостей.

При заказе свадебного банкета вы получите подарок - фотосессию на 19-м этаже на смотровой площадке БЦ «Гринвич». Потрясающий вид на город сделает ваши фотографии оригинальными и эффектными. С высоты птичьего полета вся суета и переживания просто растворяются, и остаются лишь радость, сладкий трепет и нежность.

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На смотровой площадке также можно провести свидание или сделать предложение своей второй половинке. Такие впечатления точно не забудутся!

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Качество, вкус и красота

Банкетный зал ресторана «МЁД» выдержан в бежево-золотых тонах, что дает возможность для любого, самого оригинального оформления. Вы сможете с легкостью пригласить до 200 гостей, и каждый из них будет чувствовать себя комфортно в просторном зале.

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Изысканная кухня ресторана придется по душе даже самому притязательному гостю. Алтайская, русская, европейская кухня… Каждое блюдо - произведение искусства, приготовленное заботливой командой во главе с шеф-поваром. Качество, вкус и красота - три составляющие праздничного стола в ресторане «МЁД».

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Важно!

Приятные бонусы от ресторана «МЁД»

При заказе свадебного банкета до 31 декабря 2018 года вы получаете подарок на выбор:

♦ Номер для новобрачных в апарт-отеле «Резидент Жуковка» с завтраком для двоих.

♦ Свадебный торт от шеф-кондитера ресторана «МЁД».

♦ Свадебный стол молодых по индивидуальному меню от шеф-повара ресторана за наш счет!

Воспользуйтесь подарком на выбор до 1 июня 2019 года при условии заключения договора на банкет до 31 декабря 2018 года.

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Ресторан «МЁД»

Адрес: ул. Красноярская, 35

Тел. (383) 258-52-45

Сайт: restoran-med.ru

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