В Новосибирске ресторанов много, а «МЁД» один

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-08T13:24:14+03:00

Как известно, реклама - двигатель, в данном случае всевозможных услуг, в том числе и таких запоминающихся на долгие годы, как организация корпоратива или встреч с бизнесменами, маркетологами в уютной и теплой обстановке. В последнее время даже образовался целый «кулинарно-деловой жанр»: бизнес-завтрак, бизнес-ужин, когда приятное совмещается с полезным, а по окончании остается не только приятное настроение, но и удовлетворение от решения назревших деловых вопросов. Об этом рассказала мне одна бизнес-леди, которая провела подобную встречу со своим партнером в «МЁДе».

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- Все было просто отлично,- рассказывает Елена Азарова, топ-менеджер новосибирской компании.- Раньше я слышала о существовании этого ресторана, читала отзывы, но лучший критерий - собственная практика. Когда своими глазами увидишь, сам почувствуешь атмосферу, тогда и оценки становятся аргументированными. Что особенно понравилось? Конечно же кухня, обслуживание и… отсутствие провинциальности, которая присутствует в других подобных заведениях нашего города. Я думаю, что присутствие «МЁДа» в таком респектабельном бизнес-центре играет не последнюю роль.

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Кстати, напомним: уникальная площадка находится в центре города вблизи метро «Площадь Гарина-Михайловского» (у железнодорожного вокзала) и «Красный проспект» - в бизнес-центре «Гринвич» класса А. Высокая категория бизнес-центра «Гринвич» дает такие преимущества, как удобный подъезд, 250 парковочных мест, доступность транспортного сообщения, охраняемая территория.

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В ресторане «МЁД» могут быть организованы мероприятия любого формата: презентации, корпоративы, банкеты, фуршеты, гала-ужины. Еще одно важное дополнение, о котором нужно помнить потенциальным клиентам: вместимость зала при посадке банкета - 250 персон, фуршета - 300 персон. А еще бизнес-ужин может проходить в формате тематического ужина.

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- Наша кухня порадует вас разнообразием блюд - представлены алтайская, русская, итальянская кухни. Для корпоративных праздников и мероприятий мы предлагаем формат кулинарного тимбилдинга или мастер-класса с шеф-поваром Антоном Ломакиным и его командой, - говорят менеджеры ресторана «МЕД».- Наши уникальные возможности побуждают клиентов приходить вновь. Атмосфера ресторана и профессионализм наших сотрудников из любого мероприятия делают запоминающийся праздник.

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А вот отзывы от тех, кто провел в этом заведении свою свадьбу. Пары живут долго и счастливо и говорят: «Спасибо коллективу ресторана «МЁД» за то, что мы стали семьей!»

Отпразднуйте свой праздник в банкетном зале «МЁD», и он надолго останется в вашей памяти! Сотрудники ресторана сделают все, чтобы ваш вечер стал теплым, уютным и душевным!

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Наш телефон: (383) 258-52-45

Наш адрес: г. Новосибирск, ул. Красноярская, 35

Наш сайт: restoran-med.ru

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