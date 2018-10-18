2018-10-18T06:46:31+03:00
Говорит Новосибирск

Оставьте Толмачёво! Новосибирцы против переименования аэропорта

Жители Новосибирска массово выступают против переименования аэропорта «Толмачёво»
Денис ТАБАКОВ
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Более 90% наших радиослушателей против переименования «Толмачёво».Более 90% наших радиослушателей против переименования «Толмачёво».Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В программе «Говорит Новосибирск» мы рассказали о том, что привычное название новосибирского аэропорта может уйти в историю.

Общественная палата РФ в первых числах октября презентовала масштабный проект «Великие имена России». 45 российских аэропортов могут получить новые имена - в честь известных соотечественников. Сделать этот выбор должны сами россияне. Есть в этом списке и новосибирский аэропорт Толмачево.

В настоящее время новосибирцы предложили такие имена для дополнения названия новосибирского аэропорта: Александр Покрышкин — маршал авиации, трижды Герой Советского Союза; Михаил Лаврентьев — основатель Сибирского отделения академии наук и Новосибирского Академгородка; Арнольд Кац — выдающийся дирижер и Яков Цивьян — советский хирург.

В сети интернет ходят идеи о присвоении аэропорту имени Виктора Толмачёва. Советского авиаконструктора, одного из создателей Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия». Как рассуждают Сибиряки — «Это самый экономичный вариант —уберите букву «о» в названии и ни чего менять не нужно».

Звучат мнения, что наименование «Толмачёво» у новосибирского аэропорта сохранится, но будет дополнено именем выдающегося соотечественника, которое будет выбрано в ходе народного голосования. Остаётся только надеяться, что так оно и будет. Ведь более 90% наших радиослушателей против переименования «Толмачёво».

Оставьте Толмачёво! Новосибирцы против переименования аэропорта

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