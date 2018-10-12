2018-10-12T09:44:30+03:00
Экономика

Группа «ЭНЕРГОПРОМ» объявляет о ребрендинге

Группа «ЭНЕРГОПРОМ» (далее - ЭПМ) проводит ребрендинг компании и управляемых Обществ
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Вместе с изменением фирменного стиля компания переходит к своему сокращенному наименованию - ЭПМ.Вместе с изменением фирменного стиля компания переходит к своему сокращенному наименованию - ЭПМ.
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Решение провести ребрендинг было принято в том числе по причине формирования нового подхода компании к повышению качества выпускаемой продукции и позиционирования ее как международного участника рынка углеграфитовой продукции. Вместе с изменением фирменного стиля компания переходит к своему сокращенному наименованию - ЭПМ (англ. - EPM), вместе с тем корпоративные цвета остаются прежними: серый, синий и желтый.

Предыдущий логотип компании был создан в 2006 году и представлял собой стилизованные синие латинские буквы EP, символизирующие катодные блоки.

Новый логотип сохранил преемственность и выполнен в двух цветах в виде латинской буквы E, в которой сочетаются формы электродов и катодных блоков, а также сокращенного наименования компании - EPM.

Англоязычная версия логотипа компании.

Англоязычная версия логотипа компании.

Генеральный директор АО «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ» Виктор Нечуятов отметил:

- В настоящее время компания реализует масштабную инвестиционную программу, направленную на расширение производственных мощностей и повышение качества выпускаемой продукции. Новое качество продукции предполагает новое качество бренда. ЭПМ сегодня конкурирует с ведущими мировыми производителями углеграфитовой продукции, и бренд компании должен соответствовать современным глобальным трендам.

Новый логотип ЭПМ также будет использоваться в управляемых Обществах: ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ и ЭПМ-ЧЭЗ.

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