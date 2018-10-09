«Вся мебель была новой»: директор школы рассказал о подробностях ЧП с рухнувшими на учениц шкафами

СЕГОДНЯ 16:04 2018-10-09T16:19:39+03:00

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История с ЧП в новосибирской школе №82 продолжает набирать обороты: после того, как там на пятиклассниц упали четыре навесных шкафа, проверку в учебном заведении проводят и следователи, и чиновники. Нам удалось связаться с директором школы - у него, как оказалось, своя версия этой истории.

- Надеюсь, такого в нашей школе никогда больше не повторится. Все оборудование было новое, школа только что открылась после реконструкции. Этопросто роковое стечение обстоятельств, - заявил директор школы Михаил Слободянюк. - Сейчас кабинет, где проходил урок, опечатан. Две из пятипострадавших девочек уже вышли на занятия: у них синяки, но, к счастью, ничего серьезного…

- А что вы скажете о подрядчиках, которые вели работы? Они делали только один класс или несколько? И почему мэрия официально заявила, что у вас нет акта приемки кабинетов комиссией по безопасности?

- Если мэрия сделала такое заявление, то, значит, на то есть основания. Все вопросы к ним. Насчет подрядчиков не имею права ничего комментировать: идет проверка.

Сейчас в истории разбираются следователи. Согласно части 2 статьи 238 УК РФ и части 2 статьи 293 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, халатность») виновным грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.

ОФИЦИАЛЬНО

Школы ждут проверки

Заместитель мэра Валерий Шварцкопп заявил, что во всех учреждениях образования, культуры, спорта, социальной сферы в связи со случившимся ЧП пройдут проверки.

- Самое печальное, что мы инструктировали директора и этой школы, и других учебных заведений - и особое внимание обращали на то, что при приемке кабинетов нужно учитывать в том числи и подобные факторы. А в школе №82 акта приемки кабинетов комиссией по безопасности, созданной в школе не оказалось, - отметил Валерий Шварцкопп.