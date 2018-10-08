«Дети два урока рыдали»: в новосибирской школе на пятиклассниц рухнули шкафы

СЕГОДНЯ 20:02 2018-10-08T20:12:46+03:00

1 сентября школа открылась после реконструкции, и спустя чуть больше месяца случилось ЧП. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.

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В понедельник, 8 октября, у пятого класса в новосибирской школе №82 третьим уроком была технология. Мальчики ушли на второй этаж, а девочки остались в кабинете с духовкой и шкафчиками с продуктами - на первом. Школу 1 сентября открыли после реконструкции, так что все оборудование и мебель у учениц, считай, были новыми.

- Дочка рассказала, что на своем уроке они должны были кексы печь, - говорит Юлия, мама одной из пятиклассниц.

Чтобы детям было удобней готовить, их разделили на две группы: сначала должны были печь одни, затем – другие. Сначала все шло по плану: девочки завели тесто, начали печь кексы.

- Одна из девочек присела на коленки возле духовки и стала смотреть, как эти кексы поднимаются, - описывает дальнейшие события Юлия. – Моя дочка была рядом с ней, но ее буквально за несколько секунд до этого позвала подружка и она успела отойти.

- Моя внучка взяла муку, успела сделать два шага, и четыре навесных шкафа рухнули, - добавляет красок бабушка одной из учениц. – Она чудом не пострадала!

Больше всего досталось девочке, которая сидела у духовки: удар пришелся ей по позвоночнику. Пятиклассницу врачи «Скорой помощи» увезли в больницу. Задели шкафы и еще четырех учениц, но, как говорят медики, обошлось без тяжелых травм:

- Мы осмотрели пять девочек: ни у одной из них нет серьезных травм, только ушибы и ссадины, - рассказала Ирина Большакова, главный врач новосибирской станции «Скорой помощи».

Но возмутила родителей не только само происшествия, но и дальнейшее поведение учителей:

- Нам даже никто не позвонил и не сообщил, что случилось! Дочка потом пришла со школы и рассказала, что их никто не отпустил с занятий. А дети два урока рыдали, потому что пострадали их друзья!

В соцсетях сейчас обсуждают другой вопрос: почему вообще рухнули шкафы и кто должен понести наказание?

- Кто подписывал все акты? Шкафы от плохо вкрученного шурупа не падают, там наверняка что-то более серьезное, - уверены одни.

- Никаких отставок не будет. Максимум, понизят директора, - пишут другие.

- Знать когда, что и где отвалится может только тот, кто непосредственно это монтировал или строил, - кивают в сторону установщиков мебели третьи.

Теперь разобраться в этой истории предстоит следователям, которые начали проверку. Согласно части 2 статьи 238 УК РФ и части 2 статьи 293 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, халатность), виновным грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.