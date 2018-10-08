2018-10-08T20:12:46+03:00
Происшествия

«Дети два урока рыдали»: в новосибирской школе на пятиклассниц рухнули шкафы

ЧП произошло на уроке технологии, когда ученицы готовили кексы
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
1 сентября школа открылась после реконструкции, и спустя чуть больше месяца случилось ЧП. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.1 сентября школа открылась после реконструкции, и спустя чуть больше месяца случилось ЧП. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.
Изменить размер текста:

В понедельник, 8 октября, у пятого класса в новосибирской школе №82 третьим уроком была технология. Мальчики ушли на второй этаж, а девочки остались в кабинете с духовкой и шкафчиками с продуктами - на первом. Школу 1 сентября открыли после реконструкции, так что все оборудование и мебель у учениц, считай, были новыми.

- Дочка рассказала, что на своем уроке они должны были кексы печь, - говорит Юлия, мама одной из пятиклассниц.

Чтобы детям было удобней готовить, их разделили на две группы: сначала должны были печь одни, затем – другие. Сначала все шло по плану: девочки завели тесто, начали печь кексы.

- Одна из девочек присела на коленки возле духовки и стала смотреть, как эти кексы поднимаются, - описывает дальнейшие события Юлия. – Моя дочка была рядом с ней, но ее буквально за несколько секунд до этого позвала подружка и она успела отойти.

- Моя внучка взяла муку, успела сделать два шага, и четыре навесных шкафа рухнули, - добавляет красок бабушка одной из учениц. – Она чудом не пострадала!

Больше всего досталось девочке, которая сидела у духовки: удар пришелся ей по позвоночнику. Пятиклассницу врачи «Скорой помощи» увезли в больницу. Задели шкафы и еще четырех учениц, но, как говорят медики, обошлось без тяжелых травм:

- Мы осмотрели пять девочек: ни у одной из них нет серьезных травм, только ушибы и ссадины, - рассказала Ирина Большакова, главный врач новосибирской станции «Скорой помощи».

Но возмутила родителей не только само происшествия, но и дальнейшее поведение учителей:

- Нам даже никто не позвонил и не сообщил, что случилось! Дочка потом пришла со школы и рассказала, что их никто не отпустил с занятий. А дети два урока рыдали, потому что пострадали их друзья!

В соцсетях сейчас обсуждают другой вопрос: почему вообще рухнули шкафы и кто должен понести наказание?

- Кто подписывал все акты? Шкафы от плохо вкрученного шурупа не падают, там наверняка что-то более серьезное, - уверены одни.

- Никаких отставок не будет. Максимум, понизят директора, - пишут другие.

- Знать когда, что и где отвалится может только тот, кто непосредственно это монтировал или строил, - кивают в сторону установщиков мебели третьи.

Теперь разобраться в этой истории предстоит следователям, которые начали проверку. Согласно части 2 статьи 238 УК РФ и части 2 статьи 293 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, халатность), виновным грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На новосибирских пятиклассниц во время урока рухнуло четыре шкафа
«Расчистить территорию»: для нового ледового дворца вырубят почти 1,5 тысячи деревьев
Ушел со сцены: новосибиркий поэт Николай Пархоменко умер после литературного конкурса
Привел за руку: старший брат заставил новосибирца заплатить 76 штрафов
«Слепым вход запрещен»: новосибирский магазин выгнал незрячую женщину с собакой-поводырем
Вооружены и опасны: полицейские поймали ограбивших в масках магазин молодых парней
Крови и зрелищ: новосибирцев взволновал поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора
Два новосибирских дайвера утонули на заброшенном карьере в Кузбассе
Олимпийское золото: новосибирский пловец стал лучшим на юношеских играх в Аргентине
Вот это разворот: «Тойота» улетела с дороги после тарана «Яндекс.Такси»
«Грязное» послание: водителя «Хонды» наказали за парковку на тротуаре
Больницы, музыкальные и шахматные школы: мужчина обкрадывал новосибирцев в общественных местах
Улетел в кювет: в аварии на Советском шоссе погиб водитель «Ниссана»
Дома и стены помогают: «Сибирь» разгромила рижское «Динамо» в домашнем матче
Погода на день в Новосибирске: 8 октября на смену теплу пришло похолодание и дождь
И «зебра» не спасла: женщина на «Ниссане» сбила девушку на пешеходном переходе
С праздником, Владимир Владимирович: 10 моржей устроили заплыв через Обь в день рождения президента
Захотел откупиться: уличный торговец фруктами предложил полицейскому взятку в 15 тысяч и попал под статью
Вспомнить молодость: более трехсот новосибирцев пришли в Центральный парк на праздник ветеранов