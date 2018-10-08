Победители голосования «Клиника года - 2018» и «Доктор года - 2018»: Интервью

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-05T10:04:50+03:00

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Корреспондент «КП» побеседовала с победителем конкурса «Клиника года - 2018» в номинации «Лучшее государственное учреждение здравоохранения за достижения в области диагностики заболеваний» заместителем директора ФГБУН Института МТЦ СО РАН Дмитрием Ренадовичем Сагдеевым и с победителем конкурса «Доктор года - 2018» в номинации «Лучевая диагностика» заведующей отделением медицинской диагностики «МРТ-технологии» Александрой Михайловной Коростышевской.

- Дмитрий Ренадович, что для вас значит эта победа?

- Это было неожиданно. И конечно, очень приятно. Дело не в том, что мы опередили достойнейших коллег и медицинские учреждения, с которыми сотрудничаем и чей труд высоко ценим. Главное в этой победе - признание правильной траектории нашего пути, которого мы придерживаемся 25 лет. Для Института СО РАН это небольшой возраст, но за это время в науке и медицине нами сделано много полезного для людей и медицинского сообщества, что и показало народное голосование.

- Александра Михайловна, а для вас что значит звание «Доктора года» по «лучевой диагностике»?

- Это колоссальная ответственность. Каждый из 4600 голосов, который был отдан за меня нашими пациентами и коллегами, - это кредит доверия, который теперь надо оправдывать ежедневно на своем рабочем месте. Кроме того, я отчетливо понимаю, что это оценка не только моей работы. Это результат высокого профессионализма всего коллектива врачей, каждый из которых является уникальным специалистом в нашей профессии.

- Дмитрий Ренадович, расскажите в двух словах историю центра. Это ведь не просто учреждение здравоохранения, а один из институтов СО РАН? И почему он международный?

- Действительно, история центра не совсем обычная. Создание нашего института стало возможно благодаря энтузиазму и нестандартному стратегическому мышлению основателя учреждения Ренада Зиннуровича Сагдеева. В 1989 году началось строительство института совместно с немецкой компанией Bruker, здесь был установлен первый за Уралом томограф этой фирмы. Международный статус институту был присвоен благодаря тесному сотрудничеству с зарубежными коллегами, которые помогали становлению томографии в России, обучая нас новейшим достижениям в этой области. Впоследствии именно инженеры нашего центра помогали устанавливать томографическое оборудование не только в России, но и за рубежом. Сегодня международная деятельность института продолжается и в научной, и в медицинской сферах. Наши врачи и ученые стажируются и проходят обучение в зарубежных клиниках и институтах, публикуются в зарубежных журналах, выступают с докладами на конференциях. Именно это позволяет нашим сотрудникам развиваться, осваивать новое оборудование и современные технологии в лучевой диагностике.

Доктор медицинских наук, старший научный сотрудник, заведующая отделением медицинской диагностики «МРТ-технологии» Александра Михайловна Коростышевская.

- Александра Михайловна, расскажите, пожалуйста, для наших читателей, как далеко отделение ушло в своем развитии за 25 лет работы. Что нового, современного внедрено в вашу практику?

- Более 20 лет я являюсь свидетелем и участником стремительного развития нашего центра. На моих глазах сменилось не одно поколение приборов, каждый из которых был актуален для своего времени и задач. В настоящее время отделение «МРТ-технологии» уже переросло свое название и превратилось в крупный мультимодальный диагностический центр, в котором представлены все виды лучевой диагностики: магнитно-резонансные томографы (1,5 и 3 Т), 128-срезовый мультиспиральный компьютерный томограф, два УЗ-аппарата самого современного уровня. При этом уделяется большое внимание обучению и профессиональному росту наших сотрудников. Мы убеждены, что никакие самые современные приборы не помогут пациенту, если за ними не стоит высококвалифицированный специалист. Именно поэтому в нашем центре работают врачи, которые помимо традиционной томографии или ультразвуковой диагностики специализируются в неврологии, педиатрии и акушерстве, онкологии, урологии и кардиологии; амбулаторный прием ведут узкие специалисты.

- Наверняка есть аспекты лучевой диагностики, где именно ваш центр является лидером в Новосибирске. Расскажите об этом.

- Трудно выделить какие-то отдельные приоритетные направления, так как мы стараемся развиваться во всех известных на сегодняшний день сферах, где применяются томография и УЗИ. Однако есть наиболее сложные и наукоемкие аспекты томографии, которыми славится наш центр, ради чего некоторые пациенты приезжают к нам из других городов. Например, исследование детей раннего возраста, которым нужен наркоз. Эту непростую и ответственную миссию томографический центр несет уже почти 20 лет, закупая специализированное детское оборудование, подготавливая врачей и анестезиологическую службу для работы с маленькими пациентами. Продолжая «детскую» тему, скажу, что уже 10 лет мы проводим МРТ плода, являясь пионерами в этой области и пока единственным центром за Уралом, где эти исследования проводятся по международным стандартам. Онкологи Новосибирска знают о наших достижениях в диагностике онкологических заболеваний всех локализаций - молочной железы, органов малого таза и брюшной полости, а благодаря МСКТ - легких и средостения. Ну и конечно, нельзя не упомянуть нейрорадиологию. У нашего центра накоплен большой опыт в изучении сосудистой патологии, а также во внедрении новых методов диагностики, таких как диффузионные, перфузионные и спектроскопические исследования, функциональная МРТ.

- Что вы хотели бы сказать нашим читателям в завершение этого серьезного и очень интересного разговора?

- Традиционно хочу пожелать всем здоровья. А помимо этого хочется поблагодарить за поддержку всех, кто отдал нам свои голоса, кто доверяет нам свое здоровье, понимает значимость и ценность нашей работы, участвует в наших научных проектах, остается нашими давними друзьями и коллегами, преданными и благодарными пациентами.

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Международный томографический центр СО РАН,

отделение «МРТ- ТЕХНОЛОГИИ»

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