«Дентал-Сервис Детям»: лучше не бывает

3 Окт. 00:00 2018-10-04T06:15:02+03:00

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В этом году стоматологическая клиника «Дентал-Сервис Детям» победила в конкурсе «Клиника года». Учреждение получило главный приз в номинации «Лучший специализированный медицинский центр» благодаря признанию своих пациентов. Специалисты клиники раскрыли «Комсомолке» несколько секретов, как сделать так, чтобы клиенты не просто оставались довольны, но и советовали врачей и центр своим знакомым, а также обеспечили ее победу в народном конкурсе.

В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ – ТОЛЬКО САМОЕ ЛУЧШЕЕ!

Для многих молодых родителей уже не секрет, что в детскую и подростковую стоматологию тотально «вошел» микроскоп, и в стоматологической клинике «Дентал-Сервис Детям» лечат зубки подрастающему поколению только с его использованием:

- Подростков лечим только под микроскопом, поскольку постоянные зубы на стадии роста и формирования — это самые сложные для терапии зубы. Причина тому и особое строение зуба (тонкая эмаль, большая пульпа), и большой риск возникновения кариеса вследствие различных внешних и внутренних факторов. Ведь постоянные зубки, которые формируются в подростковом возрасте — это именно те, за которыми нужно максимально качественно ухаживать, чтобы сохранить их здоровыми и красивыми на всю жизнь! – отметила Елена Бурдина, главный врач клиники «Дентал-Сервис Детям» на Ленина.

В «Дентал-Сервис Детям» используется только самое современное оборудование.

При этом в лечении клиника пользуется еще одним не менее значимым, чем хорошее оборудование, принципом:

- Нам также очень важно, чтобы у ребенка, который пришел к нам впервые, ни в коем случае не возникло отрицательных эмоций или страха от проведенного лечения. Более того — мы умеем и любим работать с детками, которые ранее могли получить негативный опыт, - отмечает специалист. - Это особый навык — снять напряжение у ребенка, подружиться с ним, войти в доверительный контакт и показать, что стоматология может быть совсем другой. Поверьте, дети просто не хотят уходить от нас, и это не шутка. Конечно, этому помогают, в том числе аниматоры, игры в холле, яркие кабинеты, но в первую очередь это мастерство наших врачей и ассистентов — то, как бережно и аккуратно они проводят лечение, как искренне дети доверяются им, это очень ценно.

Мы рады, что у нас есть возможность подбирать доктора конкретно под пациента. Ведь бывает такое, что важен и темперамент, и какие-то особенности общения у конкретного врача, мы стараемся найти для ребенка именно того доктора, который ему подойдет, станет ему «другом». Это можно назвать сервисом, а можно обычным человеколюбием.

В клинике «Дентал-Сервис Детям» лечить зубки совсем не страшно!

ПРОФИЛАКТИКА В ОСНОВЕ ВСЕГО

Врачи стоматологической клиники «Дентал-Сервис Детям» успешно справляются с самыми разными задачами и проблемами: в сети работают стоматологи-терапевты, ортодонты, хирурги (в том челюстно-лицевые, которые помогают деткам с короткой уздечкой языка, расщелиной неба), анестезиологи. Есть даже собственная зуботехническая лаборатория — та самая, в которой для детей изготавливают цветные пластинки для коррекции прикуса. В общем, у клиники множество возможностей для помощи детям. Но в основе всего, безусловно, профилактика.

- Мы делаем акцент на профессиональной гигиене. Причем особую роль мы отвели визуализации. С помощью специальных средств для индикации налета мы окрашиваем налет на зубах, делаем снимки до чистки и после и показываем, какие места требуют большего внимания. Кроме того, мы обязательно сохраняем эти фотографии после каждой процедуры, чтобы ребенок и его родители видели динамику, - рассказывает врач. - Это важно, потому что благодаря гигиене и фотопротоколам мы видим, как за годы наблюдения изменилось качество чистки и здоровье зубов ребенка. Ведь наша главная миссия — сохранить здоровье зубов. И мы рады, что успешно справляемся с ней!

Вот такие секреты работы у врачей стоматологической клиники «Дентал-Сервис Детям».

НАША СПРАВКА

• Детская клиника на Ленина, 17

• Детская клиника на Титова, 12

• Детское отделение в клинике на Героев Труда, 4

• Детское отделение в клинике на Вокзальной, 50/1 (г. Бердск)

Единый стационарный номер: 8 (383) 308-00-00

сайт: www.dentservice.ru

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