Новосибирске школьники могут поучаствовать в конкурсе «Чудеса Галилео»
К участию приглашаются школы Новосибирска и Новосибирской области. Конкурс проходит с 1 сентября 2018 года по 15 апреля 2019 года.
Для того, чтобы посоревноваться в «Чудесах Галилео», нужно подготовить творческий проект от класса или инициативной группы на тему: «Что интересного мы узнали в Парке чудес Галилео».
Призовой фонд конкурса - 150 тысяч рублей. Деньги можно будет потратить на новое оборудование для школы или на познавательную поездку классом. Свои работы можно отправлять на почту конкурса konkurs.galileo@ngs.ru или можно принести в Парк.
В предыдущие годы школьники подавали работы в самых разных форматах - кто-то готовил небольшой фильм, кто-то делал презентацию, поделки. Некоторые писали стихи и клеили фотоколлажи.
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Конкурсные работы оцениваются по трём возрастным группам:
• Младшая группа (1 - 4 класс, подготовительные классы в областных учебных заведениях);
• Средняя группа (5 - 8 класс);
• Старшая группа (9 - 11 класс, студенты средне-специальных заведений).
Творческие проекты будут оценивать по соответствию теме, оригинальности, технической сложности и вовлеченности участников.
Жюри конкурса - администрация познавательно-развлекательного центра «Парк чудес Галилео». Сам конкурс проходит при поддержке главного управления образования города.
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Победители прошлого года:
Старшая группа:
• Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский автотранспортный колледж»,
студенты групп 2т-69, 2т-72, 1тэ-01.
Руководитель: Коцелап Юлия Михайловна, преподаватель физики высшей категории.
Средняя группа
• СОШ № 80, 5-й «Б» класс
Батырева Ольга Павловна, представитель родительского комитета и Кузнецова Наталья Сергеевна, классный руководитель
• МБОУ СОШ № 17, 6-й «В» класс
Ким Александра Валерьевна, преподаватель факультативных занятий «Школа юных исследователей».
Младшая группа
• МБОУ Лицей № 28, 4-й «А» класс
Воробьева Ольга Валерьевна, председатель родительского комитета и Шестакова Светлана Владимировна, классный руководитель
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По всем вопросам можно обращаться по телефону +7 (383) 312-05-09 или e-mail: konkurs.galileo@ngs.ru.
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