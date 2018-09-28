Новосибирске школьники могут поучаствовать в конкурсе «Чудеса Галилео»

СЕГОДНЯ 07:00 2018-09-28T07:36:21+03:00

Познавательно-развлекательный центр «Парк чудес Галилео» уже в пятый раз проводит конкурс среди школьников «Чудеса Галилео»

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К участию приглашаются школы Новосибирска и Новосибирской области. Конкурс проходит с 1 сентября 2018 года по 15 апреля 2019 года.

Для того, чтобы посоревноваться в «Чудесах Галилео», нужно подготовить творческий проект от класса или инициативной группы на тему: «Что интересного мы узнали в Парке чудес Галилео».

Призовой фонд конкурса - 150 тысяч рублей. Деньги можно будет потратить на новое оборудование для школы или на познавательную поездку классом. Свои работы можно отправлять на почту конкурса konkurs.galileo@ngs.ru или можно принести в Парк.

В предыдущие годы школьники подавали работы в самых разных форматах - кто-то готовил небольшой фильм, кто-то делал презентацию, поделки. Некоторые писали стихи и клеили фотоколлажи.

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Конкурсные работы оцениваются по трём возрастным группам:

• Младшая группа (1 - 4 класс, подготовительные классы в областных учебных заведениях);

• Средняя группа (5 - 8 класс);

• Старшая группа (9 - 11 класс, студенты средне-специальных заведений).

Творческие проекты будут оценивать по соответствию теме, оригинальности, технической сложности и вовлеченности участников.

Жюри конкурса - администрация познавательно-развлекательного центра «Парк чудес Галилео». Сам конкурс проходит при поддержке главного управления образования города.

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Победители прошлого года:

Старшая группа:

• Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский автотранспортный колледж»,

студенты групп 2т-69, 2т-72, 1тэ-01.

Руководитель: Коцелап Юлия Михайловна, преподаватель физики высшей категории.

Средняя группа

• СОШ № 80, 5-й «Б» класс

Батырева Ольга Павловна, представитель родительского комитета и Кузнецова Наталья Сергеевна, классный руководитель

• МБОУ СОШ № 17, 6-й «В» класс

Ким Александра Валерьевна, преподаватель факультативных занятий «Школа юных исследователей».

Младшая группа

• МБОУ Лицей № 28, 4-й «А» класс

Воробьева Ольга Валерьевна, председатель родительского комитета и Шестакова Светлана Владимировна, классный руководитель

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По всем вопросам можно обращаться по телефону +7 (383) 312-05-09 или e-mail: konkurs.galileo@ngs.ru.