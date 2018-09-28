Новосибирская ГЭС подарила школе с. Легостаево оборудование для кабинета биологии

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-27T11:53:37+03:00

Сотрудничество между Новосибирской ГЭС и МКОУ СОШ с. Легостаево длится на протяжении трех лет.

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В кабинете теперь появятся демонстрационный стол, четыре микроскопа, ноутбук, интерактивная экологическая лаборатория и цветной принтер. Это стало первым этапом в создании экологической лаборатории на базе Легостаевской школы при поддержке Новосибирской ГЭС и общественной организации «Социальное партнерство».

Сотрудничество между Новосибирской ГЭС и МКОУ СОШ с. Легостаево длится на протяжении трех лет. В рамках благотворительного проекта «РусГидро» «Экотропы» недалеко от села Легостаево обустроены экотропы «К водопаду Бучило» и «Зверобой». Ученики Легостаевской школы принимают активное участие в поддержании чистоты и порядка в этих живописных уголках природы. Ребята собирают мусор, красят указатели и скамейки в местах отдыха, наполняют кормушки для птиц и животных.

Выступая перед представителями педагогического состава школы и учениками старших классов во время передачи оборудования, директор Новосибирской ГЭС Святослав Полтаранин поблагодарил ребят и учителей школы за помощь в реализации экологических проектов «РусГидро» и подчеркнул необходимость воспитания бережного отношения к природе у подрастающего поколения:

- В перспективе мы планируем продолжить оснащать экологическую лабораторию на базе Легостаевской средней школы, что позволит ученикам наглядно изучать и познавать происходящие природные процессы.

Кроме того, Святослав Полтаранин пригласил ребят на экскурсию на станцию, отметив, что это поможет им определиться в своем профессиональном предназначении.

После официальной части учащиеся старших классов вместе с сотрудниками Новосибирской ГЭС отправились на экологическую тропу к «Водопаду Бучило» для уборки территории и реконструкции поврежденных объектов.

- Мы благодарим Новосибирскую ГЭС за оказанную помощь. Комплектация кабинета биологии новым оборудованием сделает изучение предмета более интересным и познавательным для ребят. Мы рады поддерживать любые проекты «РусГидро» в нашем регионе и благодарим за неравнодушное отношение к окружающей среде родного края, содействие в комплектации школы и просветительскую деятельность среди учащихся, - отметила Светлана Юрьевна Чукалова, директор МКОУ СОШ с. Легостаево.

НАША СПРАВКА

Для ПАО «РусГидро» социальная ответственность является неотъемлемой и важной частью каждодневной работы. Вот уже несколько лет компания реализует долгосрочную благотворительную программу «Чистая энергия» и принимает активное участие в экономической и социальной жизни регионов присутствия своих объектов. Компания реализует спонсорские и благотворительные акции, руководствуясь принципом перехода от разовых пожертвований к комплексной социальной ответственности с прозрачностью, адресностью и эффективностью использования выделяемых средств. В основу благотворительной программы «Чистая энергия» положена деятельность, направленная на поддержку детей из социально незащищенных семей, профориентацию молодежи, образовательные проекты, развитие массовых видов спорта, экологическое просвещение и работы по благоустройству в городах присутствия компании.

В рамках программы «Чистая энергия» ПАО «РусГидро» в 2018 году Новосибирская ГЭС реализовала благотворительные проекты на сумму 2,5 млн. руб.