2018-09-18T04:07:18+03:00
Политика

Повестка дня двадцать восьмой сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва

Сессия состоится 26 сентября в 10.00
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Совет депутатов города НовосибирскаСовет депутатов города НовосибирскаФото: Влад КОМЯКОВ
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1. О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории города Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 105 (второе чтение)

2. О Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы (первое чтение)

3. О внесении изменений в Порядок определения размеров части прибыли муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, установленный решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2016 № 239 (первое чтение)

4. О внесении изменений в Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), установленный решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.03.2018 № 566 (первое чтение)

5. О внесении изменений в Порядок подготовки документации по планировке территории, установленный решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 (первое чтение)

6. О внесении изменений в Правила распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятые решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2006 № 372 (первое чтение)

7. О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 (первое чтение)

8. О внесении изменений в Положение о предоставлении в аренду жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 21.05.2003 № 256 (первое чтение)

9. О протесте прокурора города Новосибирска от 15.06.2018 № 2-399в-2018 на абзацы второй и четвертый подпункта 1 пункта 2, абзац пятый пункта 3 решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2014 № 1210 «О налоге на имущество физических лиц на территории города Новосибирска»

10. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2014 № 1210 «О налоге на имущество физических лиц на территории города Новосибирска» (первое чтение)

11. О внесении изменений в Положение об оплате труда в органах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 886 (первое чтение)

12. О внесении изменений в Положение о департаменте финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 745 (первое чтение)

13. О внесении изменений в Положение о департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 705 (первое чтение)

14. О внесении изменений в Положение о департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 707 (первое чтение)

15. О протестах прокурора города Новосибирска от 17.08.2018 № 2-20378-2018 на приложение 2 к Правилам землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288, и на пункт 1.2.66 решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.05.2018 № 625 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки территории города Новосибирска»

16. О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2018 № 616

17. О внесении изменений в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2018 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.12.2017 № 549

18. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

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