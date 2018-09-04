Депутат посчитал, как американский коуч и его наивные зрители обогатили казну России на 150 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:03 2018-09-04T14:05:29+03:00

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Депутат из Новосибирской области Дмитрий Стакановский попросил налоговую проверить, все ли отчисления в российскую казну произвел Тони Роббинс. Это американский бизнес-тренер, билеты на которого расхватали, несмотря на стоимость - от 30 до 500 тысяч рублей. Олимпийский был полный, выручка, как раструбили в интернете, - больше 800 миллионов рублей! Родной Кыштовке, где живет Стакановский, такой бюджет и не снился. Но с чего бы народного избранника из сибирской глубинки волновал кошелек американского коуча?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/667042" frameborder="0"></iframe> Тони Роббинс: «Я хочу сделать так, чтобы русские были счастливы без водки»!.Закулисье: как озвучивали семинар Тони Роббинса в СК "Олимпийский". Выступление всемирно известного бизнес-тренера прошло при полном аншлаге, где самый дешевый билет стоил 30 тысяч рублей

- Кыштовский район Новосибирской области является муниципальным образованием, которое получает денежные средства из регионального бюджета Новосибирской области, которая в свою очередь получает денежные средства из бюджета Федерации. На основании этого прошу вас провести контрольные мероприятия, направленные на формирование налогооблагаемой базы, образовавшейся с вырученных денежных средств от проданных билетов на театральное шоу зарубежного артиста Тони Роббинса, - объяснил свой интерес Стакановский в официальном письме к налоговой.

34-летний депутат знает, о чем пишет. Он сам ведет бизнес да и с цифрами на ты - является заместителем председателя комиссии по бюджету Совета депутатов Кыштовского района.

- Открываю соцсети - все в публикациях об этом Роббинсе, - рассказал «КП» - Новосибирск» Стакановский. - Даже в моем окружении нашлись двое знакомых, которые поехали на его выступление. Зачем? Я думаю, как сейчас модно говорить, «хайп словить». С другой стороны, были и те, кто, видимо, ожидал какого-то прозрения. Конечно, обидно, что люди такие деньги готовы платить за достаточно банальные советы. Не хочется, чтобы такие, как Роббинс, вводили в заблуждение народ, а также наше государство. Отечественные артисты зарегистрированы, налоги платят. А тут все очень непонятно. Кто организатор? А может ли вообще зарубежный бизнес-тренер осуществлять какую-то коммерческую деятельность на территории России? Разрешение у него есть? У нас и так везде нехватка бюджета, в том числе в районе, где я живу. Народ не то что тренеров таких не видывал - у нас и дорог-то нет! Поэтому такое негодование охватило, что написал письмо. Пусть отчислят немного и нашему району!

Депутат уже посчитал, сколько принес американский коуч бюджету России. Дорогу в селе на такую сумму точно можно построить.

- Если организаторы получили выручку 800 миллионов рублей, то тут не может быть никаких скидок - действует обычная система налогообложения: это и налог на добавленную стоимость, и налог на прибыль. Поэтому умножайте 800 миллионов на 18%, - задает математическую задачку депутат. - Потом еще, когда они будут прибыль формировать, - это доход минус расход, пусть заплатят с нее 20%! А если Роббинсу платили гонорар как физическому лицу, то удерживали ли НДФЛ? Так как он иностранный резидент, то нам положено 35% с его гонорара. Там однозначно больше 150 миллионов получается, понимаете?!

Выходит, американец прокачал не только сетевиков, богачей и стартаперов, которые пришли на его выступление, но еще и российскую экономику. Если, конечно, отчитается за свое выступление по-честному.

Письмо, направленное в налоговую.

Письмо, направленное в налоговую.

КОММЕНТАРИЙ ЮРСТА

«Коучу не грозит ничего!»

Мы спросили юриста Алексея Крестьянова, какие законы мог нарушить американец и какую ответственность за это понесет.

- Если помните, лет пять назад украинскую группу «Океан Эльзы» оштрафовали (на 18 тысяч рублей) за работу без оформления необходимого разрешения от миграционной службы. У музыкантов не было специальной трудовой визы, патента на работу в России. Та же самая история могла быть с Роббинсом. По какой визе он въехал в Россию? По туристической? Но проблема в том, что если его не поймали за руку на выступлении, то что ему сделают теперь? Никто не будет вызывать его из Америки на составление административного протокола.

Что касается налогов, то американец вообще ни при чем - ответственность несут организаторы шоу, которые являются налоговыми агентами. И то статья Уголовного кодекса «Уклонение от уплаты налогов» достаточно редко применяется. Ну, подадут организаторы не те цифры в декларации. Если к ним предъявят претензии, то скажут, что ошиблись. Умысел на преступление еще доказать надо...