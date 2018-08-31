Как меняются федеральные дороги в 2018 году

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-30T13:17:53+03:00

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Что изменится для водителей транзитного транспорта и жителей Коченевского района в связи с этим событием? На вопросы «КП» отвечает начальник Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» Дмитрий Тулеев.

- Дмитрий Аманович, мы уже несколько лет наблюдаем за переменами на трассе Новосибирск - Омск в Коченевском районе. В прошлом году водители получили обновленный шестикилометровый участок с развязкой у поселка Светлый. Что планирует Сибуправтодор на этот год?

- Мы продолжаем реконструкцию 30-километрового участка трассы Р254 «Иртыш», и в наших ближайших планах - ввести в эксплуатацию 10,4 километра заново построенной современной дороги с 1406-го по 1416-й километр. Основные строительно-монтажные работы там уже закончены, 4 сентября планируем запуск движения транспорта. Старый участок в обход поселка Коченево будет закрыт, а затем демонтирован.

- Существенно ли изменится схема движения по трассе вблизи райцентра Коченево в связи с переключением движения на новую дорогу?

- Изменения касаются в основном самого поселка Коченево - местных автовладельцев или тех, кто часто здесь бывает. При движении в направлении Новосибирска необходимо будет свернуть влево в сторону села Новокремлевка, а далее следовать по транспортной развязке к городу. Еще один вариант проезда - через поселок Светлый и транспортную развязку, расположенную на 1416-м километре. Движение из города будет осуществляться в обратном порядке. Нас часто спрашивают, почему построен новый участок дороги в обход Коченево, а не реконструирован старый. Новая траектория выбрана с учетом перспектив развития поселка при согласовании с местной администрацией: федеральная трасса должна проходить на расстоянии не менее 200 метров от границ населенного пункта, предусмотренных перспективным планом.

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- Новая дорога будет соответствовать всем критериям современной федеральной трассы?

- Да, это современная четырехполосная трасса с цементобетонным покрытием и разделительным барьерным ограждением, с новой транспортной развязкой и мостом через реку Камышенку, с оборудованной линией освещения и эффективной системой водоотведения. Сейчас наши подрядные организации продолжают работы по реконструкции на участке с 1392-го по 1406-й километр трассы Р254 «Иртыш». Здесь также расширяют проезжую часть с двух до четырех полос и строят новые транспортные развязки с путепроводами. Это заключительный этап объекта реконструкции, который планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.

- Одновременно со строительством новых дорог Сибуправтодор ремонтирует существующие. Как вы оцениваете ход ремонта?

- Ремонт на федеральных дорогах в Новосибирской области идет в целом по графику, на некоторых объектах - с опережением. Надеемся, что погода в сентябре даст нам возможность сохранить эти темпы и благополучно закончить сезон. Всего в Новосибирской области в этом году будет отремонтировано 104 километра федеральных дорог. Основной объем работ - Р254 «Иртыш» на территории Куйбышевского, Убинского, Чановского и Чулымского районов, а также Р255 в Болотнинском районе, где ремонт ведется в общей сложности на 30 километрах. На Северном обходе Новосибирска в работе 11 километров трассы и два путепровода - на 25-м километре, а также на 46-м километре, который мы вынуждены полностью закрывать для движения еженедельно с понедельника по четверг в связи с работами по подъему пролетных строений (в эти дни водителям необходимо следовать по объездному пути).

Мы постоянно призываем водителей быть предельно внимательными при проезде участков ремонта, и я хочу сделать это еще раз. На объектах дорожных работ организовано реверсивное движение под управлением регулировщиков или светофоров, выставлены дорожные знаки и информационные щиты. Пренебрежение этой информацией может привести к трагическим последствиям. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к нашей работе и с ответственностью - к собственной безопасности. Сбрасывайте скорость при проезде участков дорог с работающими людьми и дорожной техникой, будьте взаимно вежливы, уступайте друг другу!