Развитие Академпарка: Создание новой инфраструктуры для роста технологических бизнесов

СЕГОДНЯ 07:20 2018-08-29T07:20:35+03:00

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Технопарк новосибирского Академгородка (Академпарк) - комплексный технологический парк с уникальной инфраструктурой; региональный оператор Сколково, представитель Фонда содействия инновациям, член Международной ассоциации технопарков. Входит в топ Национального рейтинга технопарков.

Академпарк стал одним из важнейших звеньев инновационной экосистемы. Компаниями оценены созданные здесь условия, и многие из них связывают свои перспективы с дальнейшим развитием Академпарка.

Андрей ВИСЯЩЕВ, председатель правления ГК Центр Финансовых Технологий.

Андрей ВИСЯЩЕВ, председатель правления ГК Центр Финансовых Технологий:

- Богатый опыт экспертизы, накопленный за 25 лет работы в финансовой индустрии, наличие современной инфраструктуры и навыки генерации инноваций, актуальных для рынка, - наши ключевые преимущества. Благодаря гибкости, нестандартным подходам и широким интеграционными возможностям технологические решения ЦФТ работают в крупнейших банках России и основных финансовых институтах постсоветского пространства, а платежными сервисами пользуются миллионы граждан как в РФ, так и в мире.

Чтобы развивать технологии, отслеживать и создавать тенденции - нужна особая среда в широком смысле этого слова. Новосибирский Академпарк способствует формированию такой среды и, как следствие, помогает развивать бизнес, обеспечивает ускоренный рост высокотехнологичных отраслей экономики. Наша компания, чья история началась именно в Академгородке и чье будущее прочно связано с Новосибирском, рассматривает Академпарк как эффективный и перспективный бизнес-акселератор.

ГК ЦФТ - ведущий российский финтехпровайдер, обеспечивающий комплексный доступ участников финансовой индустрии к технологиям мирового уровня для ведения бизнеса и предоставления финансовых услуг клиентам.

Офисы компании находятся в 12 ведущих экономических регионах РФ, а также в Алматы, Душанбе и Кишиневе. Главный центр разработки расположен в новосибирском Академгородке.

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Игорь КРАСОВСКИЙ, генеральный директор ООО ЛОГИКС:

- Наши клиенты - инновационные компании, производящие уникальные продукты и нуждающиеся в изделиях и деталях, не имеющих аналогов. Сегодня мы решаем задачу внедрения новейших технологий автоматизированного производства прототипов и малых серий на основе управляющих программ собственной разработки. По сути мы одними из первых в стране выходим на новый уровень технологической культуры инструментального производства. Но в связи с этим возникает проблема: к концу года нам уже будет тесно на наших площадях, мы нуждаемся в новых производственных объектах. При этом для нас крайне нежелательным было бы покидать экосистему Академпарка. Эта территория важна для нас: здесь налажены партнерские и кооперационные связи с резидентами Академпарка, НГУ и организациями СО РАН, здесь источник нашего кадрового потенциала.

ООО ЛОГИКС - компания с уникальными компетенциями в сфере промышленного дизайна, изготовления прототипов и мелких серий уникальных деталей и изделий для отраслей приборостроения, транспорта, медицины и др. Трехкратный лауреат престижной международной премии в сфере промышленного дизайна Red Dot.

Более 20 резидентов Академпарка уже заявили о своей потребности в новых объектах. Причем речь идет не просто о площадях, а о новых функциональных задачах технопарка как института развития.

Владимир НИКОНОВ, генеральный директор АО «Академпарк».

Владимир НИКОНОВ, генеральный директор АО «Академпарк»:

- Фактор, сдерживающий внедрение инновационных продуктов и рост инновационных компаний, - это отсутствие инфраструктуры для промышленной обкатки новых разработок: индустриальные компании не готовы работать даже с самыми эффективными технологиями, если они находятся на лабораторной стадии. Поэтому свою основную задачу на ближайшие годы мы видим в создании комплекса «технологических полигонов» коллективного пользования - центров инжиниринга, прототипирования и испытаний. На их базе резиденты совместно с партнерами смогут доводить разработки до высоких стадий технологической готовности и предлагать «индустриалам» продукты, готовые к внедрению. Это создаст условия для увеличения доли инновационной продукции в ВРП и для быстрого роста региональных компаний до уровня технологических лидеров.

Разумеется, этот проект развития потребует инвестиций (как частных, так и государственных), новых земельных и инженерных ресурсов. Мы уже направили в региональное правительство предложения по подготовке проекта развития Академпарка, сейчас прорабатываем функциональную и финансовую модель.