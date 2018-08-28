2018-08-28T07:21:25+03:00
Общество

«Сибантрацит» участвует в проекте «Академгородок 2.0»

«Сибантрацит» заключил соглашение с научно-исследовательскими институтами СО РАН и ВУЗАМИ Новосибирской области в присутствии врио губернатора А. А. Травникова
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27 августа 2018 года, Новосибирск. Свои подписи под документом поставили генеральный директор «Сибантрацита» Анастасия Владимировна Попрыгаева, директор НИОХ СО РАН Елена Григорьевна Багрянская, директор ИТ СО РАН Дмитрий Маркович Маркович, директор ИГД СО РАН Андрей Сергеевич Кондратенко, заместитель директора по научной работе ИНХ СО РАН Данила Николаевич Дыбцев, ректор НГТУ Анатолий Андреевич Батаев и ректор СГУГиТ Александр Петрович Карпик.

В соглашении отражены ключевые направления взаимодействия. Это фундаментальные исследования, разработка и внедрение новых технологий и инноваций, создание образовательной инфраструктуры для подготовки специализированных кадров.

- «Сибантрацит» - первая добывающая компания, которая реально вошла в проект развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Предприятие умеет достигать поставленных целей, является надежным партнером в развитии экономики и социальной сферы. Уверен, что это будет эффективное сотрудничество бизнеса и науки, - отметил врио губернатора Андрей Александрович Травников.

- Вместе с учеными, правительством Новосибирской области мы будем работать над созданием новых продуктов и технологий, образовательной инфраструктуры для подготовки горных кадров. Мы готовы предоставить финансы, человеческие ресурсы, площадки для исследований и испытаний. Надеемся получить результаты, которые будут интересны не только горнодобывающему сектору, но и другим отраслям нашей экономики, - прокомментировала генеральный директор «Сибантрацита» Анастасия Владимировна Попрыгаева.

Свои подписи под документом поставили генеральный директор «Сибантрацита» Анастасия Владимировна Попрыгаева, директор НИОХ СО РАН Елена Григорьевна Багрянская, директор ИТ СО РАН Дмитрий Маркович Маркович, директор ИГД СО РАН Андрей Сергеевич Кондратенко,

Свои подписи под документом поставили генеральный директор «Сибантрацита» Анастасия Владимировна Попрыгаева, директор НИОХ СО РАН Елена Григорьевна Багрянская, директор ИТ СО РАН Дмитрий Маркович Маркович, директор ИГД СО РАН Андрей Сергеевич Кондратенко,

- Мы приятно удивлены, что предприятие готово поддерживать фундаментальную науку, а не только прикладные разработки. Направлений работы может быть много: исследования в областях энергетики, материаловедения, физики и электротехники. Особенно для нас интересно исследование свойств сибирского антрацита, который является уникальным по химико-физическому составу не только в России, но и в мире. Мы хотим подробнее изучить структуру и свойства нашего антрацита, для того чтобы иметь четкое представление,что из него можно производить с помощью нашего университета, - поделился планами ректор Новосибирского государственного технического университета Анатолий Андреевич Батаев.

Подписанный партнерами документ был разработан при поддержке правительства Новосибирской области в развитие соглашения местных угольных предприятий с региональной властью, которое было заключено в январе 2018 года.

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