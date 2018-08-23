Суд уходит в астрал: медиум уверяет, что слышит голос умершего индуса и просит полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:49 2018-08-23T19:07:45+03:00

Сибирячка Лола Байкова передает людям волю покойного Саи Бабы и учит бороться с пришельцами. Однако обижается, когда ее последователей называют сектой [фото, видео]

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85% жителей нашей Земли — пришельцы: так утверждает Лола Байкова и многочисленные фанаты слушают, затаив дыхание. Она была социальным педагогом, но женщину попросили уволиться. Теперь Лола — медиум. Общается с умершим индийским гуру Саи Бабой и передает его волю на Землю.

Саи помогает Лоле писать книги, а женщина доносит «священное» знание до своих учеников. Рассказывает, что землян окружают пришельцы и вовсю захватывают власть на планете.

— Сколько процентов правителей на нашей планете является пришельцами? Где-то 90%.Цифра не утешительная, правда? Я думаю, может часть из них — как-то не по рождению.

«85% жителей планеты – пришельцы»: жительница Новосибирска собрала армию фанатов, рассказывая им про потусторонние миры. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Это — очередной вебинар. На нем Лола зачитывает вопросы от своих последователей и отвечает на них. Не обольщайтесь! Пришельцы — они не только во власти. В доме, на работе их тоже — тьма тьмущая!

— Сколько жителей планеты пришельцев? Ну, около 85%. Но вы должны понимать, что эти 85% пришельцев — это могут быть просто инопланетяне, это могут быть жители нижних миров, это могут быть — из параллельных пространств, — разъясняет Лола. И предупреждает: — От контакта с пришельцем может быть тошнота, рвота и головная боль.

Мало информации на вебинаре — можно купить Лолины книжки. Они, мол, не только интересные, но еще и полезные.

«Создать свою волновую энергоинформационную матрицу Света вы можете читая и практикуя по книгам «Помоги себе сам» от Богов Божественной Лилы», — так заявлено во ВКонтакте, в группе, где проповедует Лола. В ней — четыре тысячи человек.

В эту группу однажды попала Елена Смородинова. Девушка поверила Лоле и увлеклась ее учением. А та посоветовала ученице аскезы — голодовки. Одна аскеза, вторая, третья — Елена справлялась. Настало время четвертой…

— Лена, тебе надо отголодать 20 дней на сухую или 23 дня, но из них 7 последних — на мокрую, — наставляла Байкова. — Не подведи меня, строго соблюдай все правила аскезы.

Девушка не выдержала испытания и умерла.

Последнее письмо Елены Смородиновой. В нем она пишет, что нет сил даже зубы почистить...

«Комсомольская правда»-Новосибирск» написала об этой трагедии. Следственный комитет стал проверять, законно ли все, чем занимается Байкова. Однако прошел почти год, и Лола по прежнему рассказывает ученикам о пришельцах, а против издания пришел судебный иск.

Женщина оскорбилась, например, тем, что ее кружок назвали сектой, а ее саму — жрицей. Лола жалуется, что даже книжки стали продаваться хуже и просит компенсацию — полмиллиона рублей.

На заседание Байкова не явилась, но пришел нанятый ею юрист Анна Подаруева. У нее судья и стала расспрашивать о содержании книг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/664787" frameborder="0"></iframe> Наставница погибшей от голода сектантки требует компенсацию с журналистов "КП".Вадим АЛЕКСЕЕВ

— О взаимосвязи с Саи Бабой что там сказано? Она говорит, что она — последователь Саи Бабы и его волю на Земле реализует?

— Ну, скажем так, она не то, чтобы реализует его волю. Ну, скажем так, на астральном, каком-то духовном уровне. То есть она слышит какие-то послания от него, — на полном серьезе заявила юрист.

Юрист Лолы Байковой (справа) рассказывает суду об астральном даре своей клиентки.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Связь с загробным миром тоже пришлось разбирать на заседании.

— Она единственная из круга общения друзей и знакомых может передавать волю Саи Бабы? — Интересуется судья.

— Ну, есть близкие по духу, — мнется юристка.

— Но с Саи Бабой кроме нее еще кто-нибудь общается?

— Скажем так, не на таком уровне.

Выдержки из протокола судебного заседания: секретарю суда пришлось приобщиться к потустороннему миру.

Судя по всему, юристка оказалась слишком далекой от астрального мира и не смогла толком ответить на некоторые вопросы. Следующее заседание может оказаться содержательней, если медиум явится лично. Может быть, свое слово тогда скажет и сам покойный Саи Баба. Мы уже ничему не удивимся.