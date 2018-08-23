Производитель экскаваторов наградил шахтеров

СЕГОДНЯ 14:30 2018-08-23T14:49:10+03:00

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ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) вручил призы работникам «Разреза Восточный» (Новосибирская область) в рамках проекта по награждению бригад экскаваторов, показавших высокие достижения при эксплуатации техники УЗТМ. Бригада шагающего экскаватора разреза Восточный (УК «Востокуголь») получила денежные премии и подарки за освоение новой техники – ЭШ 11.75, первого экскаватора российского производства, работающего на разрезе.

Фото: пресс-служба ПАО "Уралмашзавод".

Впервые проект поощрения бригад экскаваторов был реализован Уралмашзаводом в прошлом году. Тогда в рамках традиционного для Кузбасса месячника высокопроизводительного труда, была награждена бригада ЭКГ-18 Калтанского угольного разреза (входит в УК «Кузбассразрезуголь»), которая по итогам июля 2017 года произвела отгрузку горной массы в объеме 675, 3 тыс. куб. м. В этом году было принято решение вручить денежные призы и ценные подарки, как за высокие производственные показатели, так и за освоение новой техники производства ПАО «Уралмашзавод».

Фото: пресс-служба ПАО "Уралмашзавод".

В этом году одна из первых наград «за освоение новой техники» была вручена бригаде «Разреза Восточный» (разрабатывает месторождение в Искитимском районе Новосибирской области). Уралмашзавод отгрузил компании шагающий экскаватор ЭШ 11.75 (с объемом ковша 11 куб. метров и длиной стрелы – 75 м), промышленная эксплуатация которого началась в июне. На сегодняшний день это единственная машина отечественного производства, работающая на разрезе.

Фото: пресс-служба ПАО "Уралмашзавод".

На прошлой неделе директор по продажам экскаваторного оборудования «УЗТМ-Картэкс» Константин Смирных и директор регионального представительства Уралмашзавода в Восточно-Сибирском регионе Сергей Обросов поздравили угольщиков с профессиональным праздником – Днем шахтера -- и вручили членам бригады экскаватора денежные призы и сувениры.

«В последние годы российские горнодобывающие компаниям значительно увеличили объемы закупки отечественного оборудования. В этом году мы отгрузили им рекордное количество экскаваторов разных классов и типоразмеров. ЭШ 11.75 создан в качестве альтернативы импортным аналогам. Поставленные за последние годы шагающие экскаваторы данного класса показали свою надежность и эффективность в процессе эксплуатации», - говорит директор по продажам экскаваторного оборудования УК «УЗТМ-Картэкс» Константин Смирных.

Фото: пресс-служба ПАО "Уралмашзавод".

Первый шагающий экскаватор (ЭШ) Уралмашзавода был запущен в эксплуатацию в 1950 году, за 68 лет предприятие изготовило 257 машин подобного типа с ковшами вместимостью от 10 до 100 куб. м и стрелами длиной от 65 до 100 м. Паспортный срок службы шагающего экскаватора – 25 лет, но они могут работать гораздо дольше. Так, ЭШ 15.90, поставленный в Эстонию, эксплуатируется уже более 50 лет

«Мы эксплуатируем ЭШ 11.75 два месяца, и машиной уральского завода довольны – показатели производительности хорошие, экскаватор работает стабильно. Приятно, что Уралмашзавод постоянно отслеживает состояние, технические и эксплуатационные характеристики своего оборудования», - отметил Сергей Клименко, исполняющий обязанности главного механика разреза.

Фото: пресс-служба ПАО "Уралмашзавод".

Еще одна награда в номинации «за освоение новой техники» вручена бригаде Краснобродского разреза (входит в УК «Кузбассразрезуголь»), которая эксплуатирует ЭКГ-35 -- самый большой карьерный гусеничный экскаватор российского производства. Несмотря на то, что он был запущен в опытно-промышленную эксплуатацию только весной нынешнего года, экскаватор уже показывает хорошие для периода испытаний результаты: по данным специалистов компании, объем отгрузки составляет более 900 тыс. м3 горной массы в месяц.

Фото: пресс-служба ПАО "Уралмашзавод".

Уралмашзавод планирует сделать поздравления бригад экскаваторов традиционными. Однако со следующего года будет сделан приоритет долгосрочным показателям работы оборудования – объем экскавации за год, время безаварийной работы. Будут учтены результаты работы экскаваторов не только в угледобывающих, а во всех компаниях, эксплуатирующих машины УЗТМ. Это практически все крупные горнодобывающие предприятия России: УК «Кузбассразрезуголь», ОАО ХК «СДС—Уголь» и ЗАО «Стройсервис», АО «Мечел- Майнинг», УК «Металлоинвест», АО «Карельский окатыш», АО «МХК «ЕвроХим» и др.