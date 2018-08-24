Фотоконкурс «Мартовские коты» закончен!
На данный момент фотоконкурс подошел к концу!
1 марта мы отметили День кошек! В честь этого бесспорно праздника «Комсомольская правда» - Новосибирск» провела фотоконкурс «Мартовские коты».
Первая тройка победителей получит подарки от крупнейшей в Сибири холдинговой компании по производству товаров для домашних животных премиум и эконом класса ООО «ТД Алекс».
По результатам конкурса определены следующие победители:
1-е Место: кошка Бося (1549 лайков)
2-е Место: кошка Соня (1391 лайк)
3-е Место: кошка Алиса (605 лайков)
Просьба победителей фотоконкурса связаться с нами, написав нам на почту: roman.kononchik@phkp.ru или позвонить по телефону +7 (383) 289-99-44. Спросить Романа.
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