«Прошу руки вашей дочери»: насильник предложил своей жертве выйти за него замуж

СЕГОДНЯ 17:35 2018-08-10T17:36:02+03:00

Под Новосибирском двое взрослых измывались над школьницей. А потом один из них пошел свататься…

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Пришел, стал свататься. Говорит: «Ваша дочь мне всегда нравилась, с женой разведусь, я ее хочу взять замуж».

Так в Кочковском районе рассказывают про местного мужика. Ему 38 лет, двое детей. Вдруг, заявился домой к 17-летней девчонке. Родители от такого зятя отказались: он же школьнице в отцы годится!

Дали от ворот поворот. А потом дочь рассказала, что «жених» над ней измывался. Перед тем, как свататься, изнасиловал. Да не один – вместе с приятелем. Взрослые пошли в полицию, и несостоявшийся зять попал под арест.

9 августа по этому делу начался суд. А сами события произошли еще весной – 12 марта. Местные мужики катались на машине, с ними оказалась и школьница.

К вечеру компания рассосалась и «вечеринку на колесах» продолжали уже трое: девушка и двое мужиков. Старший стал приставать. Да так настойчиво, что старшеклассница в страхе выскочила из машины. Убегая по сугробам, растеряла обувь… Младший вышел за ней, убедил, что не тронут. Взяв на руки, отнес в автомобиль. Зря она поверила…

Насиловали по очереди. Причем, делали это на ходу – катаясь на автомобиле. Школьнице приходилось терпеть - угрожали убийством. Еще и сняли насилие на видео…

В правоохранительных органах на эту тему не распространяются. Районный прокурор Денис Кислицын лишь подтверждает, что, действительно, начался процесс по такому делу.

- Местные жители обвиняются в изнасиловании несовершеннолетней, соединенном с угрозой убийством группой лиц. А также – в иных действиях сексуального характера, - говорит он.

А местные жители добавляют шокирующие детали. Во-первых, о том, что старший насильник пошел к жертве свататься. Во-вторых, что младший – ему всего 22 года – уже являлся женихом. Причем – совершенно реальным.

Молодой человек сходил в ЗАГС и тут же попал под арест.Фото: СОЦСЕТИ

Буквально перед преступлением он расписался в ЗАГСе со своей избранницей. На днях должны были играть свадьбу. Вот как раз между официальной регистрацией и гулянкой он измывался над школьницей. А когда арестовали за преступление даже просился «на побывку» домой, чтобы свадьбу не отменять. Почему-то следователь не отпустил…

- А старший должен был пойти к нему свидетелем на свадьбу, - добавляют местные.

Во ВКонтакте напоминанием остались фотографии невесты в подвенечном платье.