«Насиловал на спор»: сибиряк снял на видео, как надругался над школьницей перед собственной свадьбой

1 Авг. 14:57 2018-08-03T11:00:15+03:00

Молодой человек сходил в ЗАГС и тут же попал под арест. Фото: СОЦСЕТИ

Двух жителей Новосибирской области обвиняют в том, что изнасиловали старшеклассницу, отмечая женитьбу

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Полицейские сорвали свадьбу, поймав насильника 17-летней школьницы. Парень только что расписался с девушкой в ЗАГСе, на днях собирался отметить женитьбу. Но перед самым торжеством жениха арестовали. Местная школьница сама заявила полиции: он меня изнасиловал! Да не один. Надругался вместе с довольно взрослым «компаньоном».

Следствие разбиралось с этим делом четыре месяца. И теперь, уверены в СКР, события удалось подробно восстановить.

Кочковский район, весна… 22-летний парень из села Жуланка расписался с избранницей. Официально – уже в браке, но играть свадьбу собирались на днях. Возможно, жених отмечал мальчишник. Может – просто веселился с приятелями. Выпивали, рассекали на «Жигулях». К пацанам присоединилась школьница, которой недавно исполнилось семнадцать.

Местные говорят, старшекласснице нравился один парень из этой компании. Правда, этот кавалер покинул вечеринку на колесах, а остались трое – жених, его 38-летний приятель и, собственно, школьница. Сначала ее просто склоняли к сексу, но та выскочила из машины. Потом убедили вернуться, пообещав, что не тронут. Солгали.

Насиловали по очереди. Причем, делали это на ходу – катаясь на автомобиле. Школьнице приходилось терпеть надругательства - угрожали убийством. Есть версия, что жениха спровоцировал старший приятель. Взял на слабо. На спор. Приятели еще и сняли насилие на видео…

На днях начинается суд. Известно, что обвиняемые признают вину лишь частично – на процессе они смогут высказать свою версию. Но правоохранители считают, что преступление доказано.

- Они обвиняются в изнасиловании несовершеннолетней, соединенном с угрозой убийством группой лиц. А также – в иных действиях сексуального характера, - говорит прокурор Кочковского района Денис Кислицын.

В память о неудавшейся женитьбе остались фотографии невесты в свадебном платье. Да еще – ее короткий пост в интернете.

«Спасибо за прекрасный девишник», - так написала невеста прежде, чем случилась эта история. Мальчишник, видимо, оказался не менее «прекрасным» и вылился в уголовное дело…

В селе Жуланка рассказывают, что молодые теперь собираются разводиться. Правда, делать это не очень удобно. Новобрачный-то – под стражей. У него на странице во ВКонтакте – тоже характерный пост.

«Порой мы теряем того человека, который хорошо относился, любил! Ну, что сделаешь. Это жизнь, и на ошибках учимся!» - написал он.

Правда, не известно: то ли писал он об этой криминальной «ошибке», то ли - о чем-то ином.