2018-08-03T10:29:57+03:00
Общество

«Комсомолка» нашла убийцу Карины Залесовой, который таинственно исчез из колонии строгого режима

18-летний Марк Коньков оказался в другом регионе и почти в «санаторных» условиях [подробности]
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Убийцу Карины приговорили к 9 годам лишения свободы. Фото: Андрей КОПАЛОВ "КП"-Новосибирск"\Личный архив семьи ЗалесовыхУбийцу Карины приговорили к 9 годам лишения свободы. Фото: Андрей КОПАЛОВ "КП"-Новосибирск"\Личный архив семьи Залесовых
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Родители убитой новосибирской школьницы Карины Залесовой заявили, что преступник - сын известного бизнесмена - исчез из колонии строгого режима. «Комсомольская правда»-Новосибирск» выяснила, что с ним произошло. Оказалось, что Марк Коньков, осужденный за убийство школьницы, почти два месяца провел в больнице. Это клиника в Кемерове, которая относится к системе Федеральной службы исполнения наказаний.

В «Больнице №1» Коньков-младший содержался с 9 июня по 29 июля этого года. По неофициальной информации от сотрудников ведомства, с Коньковым работали психиатры. Это, вероятно, связано с попыткой суицида в колонии.

Оснований сменить колонию на постоянное лечение, врачи не нашли, и Конькова снова вернули в Новосибирск.

- Данный осужденный находится в Следственном изоляторе в Новосибирске, - дал короткий комментарий Андрей Ершов, замначальника отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Новосибирской области.

В ближайшее время осужденный должен вернуться в колонию строгого режима.

Преступник почему-то не в колонии – папа погибшей девочки рассказал о ситуации на радио «Комсомольская правда» (98,3 FM)

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Напомним, 28 августа 2015 года Марк Коньков убил сверстницу Карину Залесову. Преступник сделал это в день собственного 16-летия.

Коттедж, где произошло преступление. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Коттедж, где произошло преступление.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Эксперты выявили у подростка садистские наклонности, но признали вменяемым.

Конькова приговорили к 9 годам лишения свободы. За три года со дня убийства большую часть времени преступник провел в Следственном изоляторе и больницах.

В течение трех лет семья Коньковых также избегает выплат по материальному иску семье погибшей девочки. Сначала обязанности по выплате были возложены на родителей преступника, но они не платили и прятали имущество. Затем, когда Марку исполнилось 18, суд переложил бремя на него, но Коньков не платежеспособен, а работать в колонии отказывается.

В Новосибирске проходили митинги: люди требовали наказания Марку Конькову. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске проходили митинги: люди требовали наказания Марку Конькову.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Залесовы даже не успевают следить за тем, где находится виновник смерти их дочери. Им не сообщают об этом, и лишь периодически удается что-то узнать. Так и о больничных палатах в соседнем регионе родители девочки узнали не сразу.

- У пристава спросили, где он находится, на что пристав сказала, что сама его долго искала, и что он находится в Кемеровской области на лечении. Его родители, возможно, тоже - в Кемеровской области – они родом оттуда. - сказал Сергей Залесов в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Мама Карины выложила в интернет свое письмо всем тем, кто следит за этим делом.

«Мы по сей день ходим по инстанциям и доказываем свои права. Точнее не свои, а нашей убитой дочери», - написала Юлия.

Как ей удалось выяснить кемеровская больница, в которой находился Коньков, известна своими комфортными условиями. Юлия сравнивает ее с санаторием.

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