«Марк Коньков больше не сидит в тюрьме» - мама убитой школьницы Карины Залесовой рассказала, как преступник уклоняется от наказания

1 Авг. 08:47 2018-08-01T15:44:42+03:00

В 2015 году Марк Коньков совершил преступление - зверски зарезал девочку, когда ему исполнилось 16 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Родители девочки готовы обращаться в Европейский суд по правам человека. Новосибирские суды им не помогли

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В Новосибирске преступник, зверски убивший школьницу в день собственного рождения, так и не несет наказания. Во всяком случае, у родителей девочки есть информация, Марк Коньков не сидит в колонии, а проводит время в больнице (что, впрочем, засчитывается в его срок).

Юлия, мама погибшей 16-летней Карины, рассказала об этом в интернете:

«Марк Коньков больше не сидит в тюрьме, а находится в филиале «Больницы №1» ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН РОССИИ. И не в Новосибирске, а в городе Кемерово. Это учреждение - одно из самых лучших в России, практически санаторий. В декабре 2017 года он пытался «покончить собой», и с тех пор «восстанавливает свое здоровье»».

Чтобы преступник понес наказание, общественники выходили на митинги.Фото: Влад КОМЯКОВ

Напомним, три года назад Коньков жестоко расправился со сверстницей. Судья из Первомайского района на время следствия отпустила его под домашний арест. Такое решение вызвало общественный протест. Областной суд отменил решение, однако дело расследовалось медленно.

Марк Коньков во время суда прятал лицо от журналистов.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Конькова, все-таки, приговорили к 9 годам лишения свободы. В конце прошлого года осужденный изготовил в колонии оружие и выстрелил в себя. Он изуродовал собственное лицо, но остался жив.

Конькова пролечила Областная клиническая больница. Цена лечения составила183 700 рублей. Однако теперь, по словам Юлии, преступник – снова в больничных палатах. Хоть даже и в систем ФСИН.

Преступник почему-то не в колонии – папа погибшей девочки рассказал о ситуации на радио «Комсомольская правда» (98,3 FM) 00:00 00:00

Компенсацию, которую взыскал суд с семьи Коньковых ни сам виновник, ни его родители не выплачивают. Вот, что рассказывает об этом Юлия:

«После достижения совершеннолетия наш должник - Марк, но сами понимаете, у него ничего нет. Да и работать в зоне он наотрез отказался. Странные, конечно, у нас законы: за убийство он до сих пор отвечает как несовершеннолетний, а вот моральный ущерб должен платить, как будто уже взрослый. Родители Конькова при помощи следствия и судебных приставов очень лихо избавились от всей собственности, а у Марка ничего нет: «он же ребенок». Да и родители его стали катастрофически бедными людьми. Суд поддержал эту точку зрения, и теперь он отбывает наказание, как ребенок, почти что в санаторных условиях».

С жалобой на несправедливость родители девочки готовят обращение в Верховный суд, а затем готовы обратиться и в ЕСПЧ.

«Для нас не будет удивлением, если очередные власть имущие признают его не дееспособным и отпустят домой, на поруки родителей, - говорит Юлия.

«Комсомольская правда» выясняет, действительно ли Коньков находится на лечении и, если так, то в связи с чем.