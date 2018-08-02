Ошибочка вышла: плотник год доказывал новосибирским полицейским и суду, что его подставил друг детства

2 Авг. 21:04 2018-08-02T21:04:15+03:00

Александр Сычев (на фото слева) не знал, что на него завели дело. Александр Атанов (справа) сейчас сидит в колонии строгого режима.

Жулик, которого поймали на краже, назвал полицейским фамилию своего знакомого вместо своей. И невиновный человек попал под следствие

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Ровно год назад 35-летний плотник из Магнитогорска Александр Сычев, который о Сибири знал разве что из уроков географии, вынужден был паковать вещи и ехать в Новосибирск. 1 августа 2017 года парню, который не был ни в каких криминальных историях замешан, пришла повестка. Вызывали к мировому судье.

Александр был уверен, что вышла ошибка и его с кем-то перепутали, - позвонил в суд, начал разбираться. И ушам своим не поверил: его обвиняли в продовольственных кражах. Мол, в одном магазине водку украл, в другом - грибы…

- Я, конечно, с самого начала объяснял, что в Новосибирске не был ни разу, - вспоминает Александр. - В ответ меня попросили сфотографировать страницы моего паспорта и прислать им. Мне подтвердили, что судить будут именно меня…

В общем, первая поездка в Новосибирск у магнитогорца выдалась совсем невеселой. Только благодаря двум экспертизам - почерковедческой и дактилоскопической (отпечатки пальцев) - удалось доказать, что Александр к кражам не причастен, и дело направили на доследование.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЖУЛИКА НЕ ПОЙМАЛИ НА ЛЖИ

А пока следователи разбирались, как случилась такая путаница, попался тот, кто заварил эту кашу. Тоже Сашка, только по фамилии Атанов. Уголовник с «богатым» послужным списком: угон машины, кражи… Сидел, дважды женат, двое детей… А еще он друг детства Александра Сычева. Вместе росли - в одном подъезде жили, только плотник на год старше был…

После очередной кражи телефона и угона мотоцикла жулик пустился в бега в Новосибирск и как раз на ворованной водке попался. Дознавателю в полиции он представился под чужим именем (никаких документов у него с собой не было). Врал, что приехал в Сибирь в реабилитационный центр - от алкогольной зависимости лечиться. У него взяли отпечатки пальцев, и так в полицейской базе появился «преступник Сычев».

Как так вышло, что дознаватель поверила ему на слово? Официальный ответ корреспондентам «Комсомольской правды» дали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

- Александр Сычев является жителем Магнитогорска, ранее к уголовной ответственности не привлекался, в связи с чем установить ложность показаний человека, представившегося под его именем, в ходе расследования было невозможно, - объясняют полицейские.

«АЛИМЕНТЫ НЕ ПЛАТИЛ, А У ЖЕНЫ ПОМОЩИ ПРОСИТ»

Спустя год справедливость была восстановлена: дело в отношении плотника Александра Сычева закрыли, и он будет полностью реабилитирован.

А что с его тезкой-жуликом?

- Ему дали три года колонии строгого режима, хотя он просил менее жесткий общий режим, - рассказывает Александр. - А еще он жене бывшей названивал - помощи просил, хотя алименты на дочку ни разу не заплатил. Откуда только в колонии у него мог взяться телефон?

А что с полицейскими-бракоделами?

- Начальник отдела дознания и дознаватель отдела полиции № 1 «Центральный» привлечены к дисциплинарной ответственности, - коротко комментируют в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Однако Александр Сычев считает, что история на этом не закончена: он будет подавать в суд на государство.

- В таких случаях иск подается на органы Федерального казначейства, которое и должно будет выплатить Александру затраты на поездку в Новосибирск и услуги адвоката (это около 30 тысяч рублей. - Прим. авт.), - говорит адвокат Михаил Спиридонов.

Деньги в семье Сычевых будут нелишними: у 12-летнего сына Александра диагностировали рак - саркому, подростку предстоит тяжелое лечение. Так что у Александра теперь каждая копейка на счету.

«Комсомолка» следит за развитием событий.