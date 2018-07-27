2018-07-28T12:30:02+03:00
Общество

Выбор потребителей: проведено независимое исследование российских марок пива

Независимый социологический центр «Хи-Квадрат» провел холл-тест популярных российских марок пива среди совершеннолетних россиян
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Изучение предпочтений с помощью «слепых» тестов — эффективный способ узнать непредвзятое отношение к продукту во время потребительских исследований и профессиональных конкурсов.Изучение предпочтений с помощью «слепых» тестов — эффективный способ узнать непредвзятое отношение к продукту во время потребительских исследований и профессиональных конкурсов.
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Исследование проводилось по методике CAPI(Сomputer Assisted Personal Interview), т.е. личного опроса респондентов интервьюером у компьютера. Тест включал в себя два этапа: «слепая» дегустация пар сортов светлых лагеров и выставление оценок по пяти показателям: вкус, аромат, горчинка, сладость и питкость.

В выборку попали 3200 человек из Санкт-Петербурга, Тулы, Воронежа, Ярославля, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары и Хабаровска — мужчины и женщины (60%/40%) в четырех возрастных категориях: 18-24 года, 25-34 года, 35-44 года, 45-54 года.

В конкурсе участвовали традиционные лагеры (светлое пиво низового брожения), например, такие как «Клинское Светлое», «Балтика 3» другие. ;В результате сравнения около 58% участников теста предпочли «Балтику 3», которая была признана не только лучшим образцом по оценкам аромата и вкуса, но и наиболее сбалансированным по горечи и сладости пивом. Респонденты также отметили, что «Балтика 3» имеет оптимальную «питкость». В зависимости от региона это пиво предпочли по всем показателям от 52% до 74,5% опрошенных.

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Изучение предпочтений с помощью «слепых» тестов — эффективный способ узнать непредвзятое отношение к продукту во время потребительских исследований и профессиональных конкурсов. Подобная практика применяется повсеместно для широкого спектра товаров и позволяет получить объективную оценку, на которую не может повлиять бренд производителя. Такая механика применяется, например, в ежегодном фестивале пива Superior Taste Award в Брюсселе (Бельгия), который является одним из самых авторитетных конкурсов качества продукции в мире.

Евгений Голубев, генеральный директор Социологического центра «Хи-Квадрат»:

- Для получения объективных данных было необходимо соблюсти два условия: добиться абсолютной анонимности исследуемых сортов, чтобы участники не знали, пиво какой марки они пробуют, и ответственно подойти к формированию выборки. Мы случайным образом выбрали по 400 совершеннолетних респондентов в восьми городах страны, потребляющих пиво не реже 1 раза в неделю. Причем сделали это так, чтобы поклонников определенного бренда пива было не более 50%. Соблюдение этих двух условий позволяет нам говорить о репрезентативности данных и объективности полученных результатов.

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