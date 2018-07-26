Врио губернатора Новосибирской области посетил «Сибирский Антрацит»

26 Июль 07:40 2018-07-27T07:45:01+03:00

В ходе визита врио Губернатора познакомился с организацией горных работ на Колыванском угольном разрезе [фото]

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24 июля временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Александрович Травников посетил «Сибирский Антрацит». Визит состоялся в рамках рабочей поездки главы региона в Искитимский район.

Врио губернатора посетил производственные объекты предприятия и познакомился с организацией горных работ на Колыванском угольном разрезе.

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Глава региона принял участие в передаче в эксплуатацию углевозов «Скания» водителям «Сибирского Антрацита». На территории авторемонтных мастерских была продемонстрирована работа автоматической системы диспетчеризации. Особо Андрей Александрович интересовался социальной инфраструктурой предприятия: организацией питания, условиями труда и быта сотрудников. Посетив рабочую столовую, глава региона пообщался с работниками.

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После знакомства с производственными объектами состоялось совещание с участием руководства АО «Сибирский Антрацит», членами правительства Новосибирской области, главой Искитимского района и руководителями муниципальных образований. Генеральный директор предприятия Анастасия Владимировна Попрыгаева сделала доклад о результатах работы за 2017 год и первую половину 2018 года, ходе исполнения масштабного инвестиционного проекта по увеличению добычи до 9,5 миллиона тонн, организации природоохранной деятельности, а также о социальных программах для сотрудников и жителей региона.

«Сибирский Антрацит» стабильно развивается и вносит существенный вклад в экономику региона. В 2018 году компания планирует перевыполнить план в 8,5 миллиона тонн, а в 2019-м перешагнуть планку в 10 миллионов тонн. Сегодня предприятие входит в состав крупнейших налогоплательщиков региона. Оно обеспечивает работой более 3600 человек. Генеральный директор отметила:

- Успехи за последние два года позволяют уверенно смотреть вперед. Мы делаем много для дальнейшего развития, и регион может на нас рассчитывать.

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Во время рабочего совещания был поднят вопрос о возможности подготовки в Новосибирской области высококвалифицированных специалистов горнодобывающей отрасли.

- На предприятии высокая заработная плата, созданы комфортные бытовые, производственные условия для работы, - подчеркнул Андрей Александрович Травников. - Конечно, необходимо привлекать жителей Новосибирской области, а для этого учить их. Во взаимодействии с местными властями, руководством учебных заведений нужно выстроить систему подготовки необходимых для предприятия специалистов.

Соответствующее поручение глава Новосибирской области дал врио заместителя председателя правительства Сергею Николевичу Сёмке и врио заместителя губернатора Сергею Александровичу Нелюбову - совместно с кадровой службой предприятия проработать вопрос и наметить планы по подготовке необходимых специалистов для АО «Сибирский Антрацит».

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По итогам рабочей встречи врио губернатора Новосибирской области Андрей Александрович Травников сказал:

- Я могу сказать, что предприятие действительно развивается. Одновременно с увеличением объемов производства, объемов добычи антрацита большое внимание уделяется вопросам экологии. Сегодня, посещая производственные площадки, я лично убедился, насколько правильно и бережно относятся искитимцы к территории, где ведется производственная деятельность. Я говорю слова благодарности акционерам и руководству «Сибирского Антрацита». Это пример ответственного отношения к партнерству с властями региона.