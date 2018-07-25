«У него с собой был парашют»: знакомые называют странным крушение самолета, в котором погиб бизнесмен

25 Июль 13:28 2018-07-26T20:19:53+03:00

Оказывается, борт был оборудован специальной системой на случай ЧП. Но это не спасло предпринимателя, и он разбился в Новосибирске [фото, видео]

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Друзья и близкие томского бизнесмена Владимира Бардокина в шоке от известия о его гибели. Говорят, самолет Cirrus, на котором разбился предприниматель – был очень безопасной машиной. Бардокин его купил специально, чтобы летать по Сибири: работа была связана с частыми командировками.

- Покупал он самолет месяца полтора назад. Он базировался в Краснодарском крае у другого хозяина. Тот купил другой самолет, а этот продал Владимиру, - рассказал сайту kp.ru друг погибшего, попросив не печатать свои имя и фамилию. – Мы пожелали ему долгих, счастливых, безопасных полетов. Самолет - очень хороший, передовой в своем классе. Владимир говорил, что у него большие планы на полеты. Говорил, Сибирь – большая, на машине передвигаться сложно и будет по работе летать на этом самолете.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/661649" frameborder="0"></iframe> Корреспондент "Комсомольской правды" передает с места крушения легкомоторного самолета.Александра БРУНЯ

- Известен налет этого судна?

- Не знаю цифры. Но самолет - новый. Такие и на рынке появились недавно. Хороший самолет, хорошая скорость, хорошая дальность, достаточно серьезно оборудован, в том числе - для захода в плохих метеоусловиях, есть система обледенения. Оборудование позволяет заходить в любые аэропорты. У нас у всех теперь - один вопрос: если что-то произошло, то почему пилот не воспользовался спас-системой, которая стоит на борту? Она спасает весь экипаж на парашюте. Видимо что-то произошло скоротечно и быстро. Не думаю, что был отказ техники. Скорее – человеческий фактор, и, возможно, Владимир оказался не готов к погодным условиям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/661653" frameborder="0"></iframe> МЧС работает на месте крушения самолета в Новосибирске.

- А как действует эта спасательная система?

- Она уникальна тем, что парашют находится сверху кабины самолета. Выстреливает парашют, и весь экипаж с самолетом спускается на землю. Самолет может получить незначительные повреждения при посадке, но скорость снижения на таком парашюте сохраняет жизнь людей.

- Владимир не сам перегонял самолет после покупки. Почему?

«Если поступишь так же, переворачиваться тебе в гробу» - участник поисков разразился оскорблениями в адрес погибшего пилота. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

- Владимир с таким типом техники не был знаком. Там особенность – боковая ручка управления, а не как на обычных самолетах - расположенная между ног стоит. Боковой стик. Человеку, который никогда не летел на таком самолете, было бы сложно лететь. Поэтому с ним летел инструктор и объяснял все нюансы пилотирования этой техники

- А теперь Владимир мог летать на таком судне?

- Да, теперь он отлетал необходимые полеты, сдал зачеты, получил допуск. Мы пожелали ему хороших счастливых полетов, поздравили с покупкой…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/661645" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске рухнул самолет.

Напомним, легкомоторный самолет, принадлежавший томскому бизнесмену Владимиру Бардокину, пропал с радаров утром, 25 июля. В обед потерпевший крушение борт был найден за Заельцовским кладбищем в Новосибирске.

- Установлено, что в 6.50 местного времени легкомоторный самолет SR 22, на борту которого находился пилот, вылетел из аэропорта Северный Новосибирска по направлению в Томск, - рассказывает Яна Стрижова, представитель Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте. – Во время поисково-спасательных работ в 14.00 воздушное судно было обнаружено в лесном массиве Заельцовского района Новосибирска.

ВЕРСИИ "КП"

От инфаркта до покушения: версии крушения самолета в Новосибирске

«Самолет будто целенаправленно вошел в землю - падал под углом в 80 градусов», - говорят спасатели. Подобная траектория вызывает вопросы. Версий происшествия много. И первая из них – пилоту стало плохо (подробности).