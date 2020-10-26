Как SMAS-лифтинг помогает бороться с возрастными изменениями

Ольга Викторовна Баева. Фото: Денис ТАБАКОВ

UMG: Вся правда об ультразвуковом SMAS-лифтинге

«Делала ультразвуковой SMAS-лифтинг? Расскажи!» - каждая вторая встреча подруг сегодня посвящена этой горячей теме. Врач-косметолог Центра эстетической медицины UMG Ольга Баева рассказала, какие вопросы важно задать врачу перед процедурой и на какой результат можно рассчитывать.

- С чем связана невероятная популярность SMAS-лифтинга в последнее время?

- Эту методику можно назвать относительно новой - ей больше 10 лет. Такой срок считается оптимальным для отслеживания результатов, проведения исследований, разработки эффективных протоколов. Именно сегодня про эту методику стало известно абсолютно все: как проводить процедуру, в каких случаях, каковы противопоказания и результаты. В этом направлении работали сразу несколько крупных мировых компаний, и сегодня в Новосибирске мы можем видеть оборудование почти всех лидеров рынка. Основываясь на экспертизе и анализе результатов работы производителей, мы остановили свой выбор на аппарате Ultraformer южнокорейской компании CLASSYS. Это очень авторитетный производитель оборудования для эстетической медицины.

- Чтобы о методике говорили практически все, эффект должен быть буквально сногсшибательным. Что так впечатляет пациентов?

- Эффект - «усадка» жировой ткани, которую не дает ни один аппарат. С помощью Ultraformer мы можем работать с разными лицами, в том числе с «тяжелыми». Ультразвуковой SMAS-лифтинг - это то, о чем мечтали косметологи России, Украины, Белоруссии. Дело в том, что славянский тип лица с его нежностью, гармоничностью черт, особым профилем стареет иначе, чем восточный или европейский. У нас преобладает «усталый» тип старения, отягощенный отечностью и деформациями. Работать с нашими лицами очень сложно.

- Но ведь раньше косметологи боролись с последствиями такого типа старения другими методами?

- Да, в арсенале врача-косметолога большое количество разных процедур, которые помогают справляться с проблемами. Но с деформационным, отечным типом старения очень сложно справиться филерами и даже нитями. Ведь тяжелые ткани нелегко переместить и удержать на новом месте. В итоге с такими пациентами невозможно получить желаемый результат. А наш Ultraformer с этой задачей отлично справляется. Лишняя жировая ткань уходит, лицо отекает меньше, черты становятся четче, овал лица улучшается. Кстати, мы можем работать отдельно с зоной малярных мешков - полностью убрать их не получится, но можно заметно уменьшить. Ultraformer хорошо справляется с объемными подбородками, провисающей кожей, делает взгляд более открытым. И результаты настолько очевидны, что пациентов расспрашивают: «Как тебе удалось помолодеть?»

- Восторг пациентов связан еще и с тем, что у процедуры абсолютно отсутствует период реабилитации…

- Это не совсем так. Конечно, ультразвуковой SMAS-лифтинг не нарушает целостность кожи, но небольшой отек, покраснения после процедуры могут появляться. В течение двух дней они проходят. Вы правы, даже при этом человек совершенно не выпадает из социума, но мы акцентируем внимание пациентов на том, что пара дней на восстановление может понадобиться.

- Изменения видны сразу?

- Да, ткани подтягиваются сразу. Но эффект нарастает в течение трех месяцев, а затем сохраняется полтора-два года. Обычно аппаратные процедуры проводятся курсом, а Ultraformer предполагает разовый визит. В некоторых ситуациях, когда объемы очень большие, можно повторить процедуру через несколько месяцев.

- Почему в одних клиниках ультразвуковой SMAS-лифтинг стоит дорого, а в других цена в разы ниже?

- Очень важный вопрос! Во-первых, стоимость зависит от «дозы» - это то количество линий, которые мы используем в ходе процедуры. Самый простой способ уменьшить стоимость - уменьшить количество линий. Но чем меньше линий, тем меньше эффект, а значит, вы не получите ожидаемого результата. Иногда пытаются одновременно уменьшить количество линий и повысить мощность, но это небезопасно и может приводить к самым неприятным последствиям. Поэтому, узнавая стоимость, уточняйте, за какое количество линий вам называют сумму.

Во-вторых, когда мы говорим об эффективности и безопасности ультразвукового SMAS-лифтинга, то подразумеваем, что процедуру проводит врач с высшим образованием, прошедший специальное обучение по работе с конкретным аппаратом. При этом сам аппарат произведен крупной высокотехнологичной компанией и сертифицирован в России. Повторюсь, в клинике UMG используется Ultraformer последнего поколения.

Хочу обратить внимание пациентов: рынок наводнен несертифицированными аппаратами. Процедуру проводят буквально в массажных салонах люди, не имеющие даже высшего медицинского образования. Методика сегодня востребована, но ни в коем случае нельзя пользоваться аппаратами, которые не соответствуют критериям безопасности. Если вам предлагают SMAS-лифтинг «за недорого», обязательно уточните несколько моментов: имеет ли человек, делающий процедуру, образование врача-дерматолога, прошел ли он курс обучения работе со SMAS на конкретном аппарате, какой аппарат используется, есть ли по нему доказательная база, есть ли у него регистрационное удостоверение. Попросите показать сертификат соответствия. Важно понимать, что методика абсолютно безопасна только в руках профессионала.

- При неправильном проведении процедуры какими могут быть последствия?

- Неквалифицированный специалист может повредить нервы, сосуды, создать ожог внутри кожи. Поверхностно кожа может остаться целой, но затем на ней появится рубец. Учитывая, что Ultraformer сжигает жировую ткань, нужно четко понимать задачу, чтобы не убрать лишнее. Иначе лицо приобретет осунувшийся вид и человек будет выглядеть старше. Кожа может стать пергаментной, пересушенной, поэтому обращайте внимание, с каким аппаратом клиника работает, спрашивайте разрешающие документы.

- Если говорить именно об Ultraformer, что стало решающими доводами в пользу приобретения именно этого аппарата?

- Ultraformer в третьем поколении - это очень точный и вариабельный аппарат. У него есть дополнительные насадки для работы с телом, которые действуют как липолитики, то есть расщепляют жировые ткани. По лицу мы можем работать с разной мощностью на разной глубине и подходить к проблеме каждого пациента индивидуально. Уже сегодня полученные клиникой результаты впечатляют. Мы публикуем с разрешения пациентов реальные фото до и после и сами поражаемся, насколько четко удается решать поставленные задачи. Ultraformer становится главным помощником косметолога сегодня. Лично меня вдохновляет развитие технологий в области косметологии, и появление таких аппаратов я считаю безусловным прорывом.

Справка «КП»

Ольга Викторовна Баева - дерматолог-косметолог Центра эстетической медицины UMG. Опыт работы врачом-косметологом более 15 лет. В практике успешно сочетает аппаратную косметологию с традиционными методами омоложения - использованием препаратов для контурной пластики, ботулинотерапии, препаратов для биорепарации и биоревитализации кожи. Считает, что лицо пациента должно быть гармоничным, а работа косметолога - деликатной. Проходит минимум четыре курса повышения квалификации в год.

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