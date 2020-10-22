«COVID-19 может быть даже в еде»: ученый объяснил, как защититься от коронавируса во время осенней вспышки

В меню выбирайте только горячие напитки и блюда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осенняя вспышка коронавируса с каждым днем набирает обороты: только за минувший день в России был зарегистрирован 15 971 новый заболевший. О том, как защитить себя от заразы, «Комсомолке» рассказал Александр Шестопалов, профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ).

СОВЕТ №1. В КАФЕ ЗАКАЗЫВАЙТЕ СУПЫ

Казалось бы, как еда в кафе может быть связана с коронавирусом? Оказывается, если ее готовил больной повар, то зараза может передаться.

- Если повар готовил салат, то вирус может остаться, к примеру, на поверхности какого-то из ингредиентов, которого касался заразившийся. И если термической обработки не было, то вирус попадет в ваш организм с этой едой, - объясняет Александр Михайлович.

- А если заказывать супы? Жареные котлеты?

- Коронавирус совершенно точно гибнет при температуре свыше 100 градусов, поэтому если вы закажете термически обработанные блюда, то можете быть уверены, что через такую еду вы не заразитесь.

СОВЕТ № 2. ОСТОРОЖНЕЕ С ПЕРЧАТКАМИ

Еще совсем недавно медики рекомендовали носить перчатки, чтобы защититься от болезни. Но, оказывается, именно они могут быть источником болезни.

- Перчатки имеют смысл, только если перед тем, как вы их начнете снимать, обработаете антисептиком, - напоминает Александр Михайлович. - А если вы их будете просто таскать в сумочке и надевать время от времени, то они станут дополнительным источником заразы: на них вирус ведь тоже может сохраняться. Поэтому будьте аккуратны!

СОВЕТ № 3. АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ САЛФЕТКИ - ВАШ ДРУГ

А вот это как раз то, что всегда должно быть в вашей сумочке.

- Зашли в общественный транспорт, заняли сиденье - сразу же протрите руки! Использованный платок на время можно положить в полиэтиленовый пакет, который нужно иметь с собой. Как только выйдете из транспорта - немедленно выкиньте пакет с платком и заново протрите руки, - советует наш собеседник.

СОВЕТ № 4. ПОКУПАЙТЕ АНТИСЕПТИКИ С СОДЕРЖАНИЕМ СПИРТА БОЛЕЕ 60%

Вирус распространяется в том числе и путем соприкосновения с конкретными поверхностями. К примеру, прикасаться к столу, за которым сидел больной человек, опасно.

- На натуральных поверхностях вроде дерева вирус задерживается дольше, на металле - меньше, на пластик - какое-то среднее значение. Сколько именно поверхность будет опасна, сказать очень сложно - это зависит от конкретной температуры и окружающей среды, где находится предмет. Но чем прохладнее среда, тем дольше вирус будет сохраняться на поверхности, - говорит Александр Михайлович.

- Большую часть времени многие проводят на работе. Как обезопасить свой кабинет?

- В офисе обеззаразить рабочие поверхности поможет антисептик, но только тот, в котором содержание спирта более 60%! Однако это не значит, что достаточно протереть свой рабочий стол один раз: нужно четко следовать инструкции и использовать антисептик с той периодичностью, которая указана на упаковке (один антисептик может действовать 4 часа, другой - сутки).

СОВЕТ № 5. НОСИТЕ МАСКУ

Как бы банально это ни звучало, но ничего лучше пока не придумали. Причем профессор советует надевать ее в любом месте, где есть скопление людей.

- Но все-таки опаснее, если друг, который болеет бессимптомно, придет к вам в гости, или вы окажетесь с тем, кто явно болен, на одной остановке общественного транспорта? Где вероятность подцепить вирус больше?

- В закрытых пространствах обсемененность вирусом выше, чем на улице, значит, и риск заразиться - больше. Поэтому повторю совет врачей: носите маску в любых местах, где есть скопление людей. Она поможет уберечься от болезни. И обязательно мойте руки! - резюмирует Александр Михайлович.

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