«Спасаясь, она спрыгнула с окна в одних тапочках»: девушка-подросток обвинила отчима в сексуальном насилии и сбежала из многодетной семьи к правозащитнице

Девочка говорит, что в наказание за непослушание родители отрезали ей волосы. Фото: личный архив

16-летняя Лина* сбежала из дома в Новосибирске. Ее не было 12 дней, ютилась у знакомых. Те позвонили правозащитнице Анне Тажеевой, которая состоит в рабочей группе при детском омбудсмене области. Анна расспросила беглянку о причинах поступках, а потом написала обращение в Следственный комитет. В нем заявила на мать девочки, но в большей степени – на ее отчима.

«Принуждал к развратным действиям, избивал, остриг ей ножом волосы. Говорил ей, что убьет ее, если она сообщит об этом. Ее мать сломала ей ключицу, кинув ее на пол. Избивала каждый день. Заставляла сидеть с тремя малолетними детьми» - это даже не все, что изложил правозащитница в своем официальном обращении в СКР.

«В МАЙКЕ И ШТАНАХ СБЕЖАЛА НОЧЬЮ»

Анна говорит, что очередной день издевательств от отчима-мигранта и вынудил Лину, которая нигде не училась и целыми днями сидела дома, бежать.

- Ее избил отчим, она спрыгнула с окна. И в одних тапочках, в майке и штанах сбежала ночью. Отлеживалась в траве. Потом сбежала к знакомым волонтерам, у которых и находилась. Они позвонили мне и попросили о помощи, - рассказала КП-Новосибирск Анна Тажеева. – Девочка рассказала, что отчим подвергает ее сексуальным развратным действиям, не выпускает из дома, избивает ее. Они с матерью вместе сломали ей ключицу, отрезали волосы. Постоянно избивают, избивают головой о батарею.

Судя по рассказу правозащитницы, Лина росла в многодетной семье. Отец – не родной, он появился, когда падчерице был всего годик. Когда немного подросла, стала нянькой для младших детей, что приходятся отчиму родными.

- С шестого класса ее забрали со школы и больше в школу не вернули. Мать препятствовала поучению образования - седьмого-девятого классов. Заставляла ее убираться, сидеть с детьми. Она была бесплатная сиделка, домработница, бесплатная гувернантка, няня и бесплатная секс-рабыня для отчима, - говорит правозащитница.

Подробности жуткого рассказа 16-летней беглянки предстоит разобрать правоохранителям. Традиционно, к такой работе привлекают психологов, которые оценивают правдивость заявителей. Но сама правозащитница уверена в искренности собеседницы.

- Несколько раз я опрашивала ее, она в мельчайших подробностях все рассказывает. Я побеседовала с психологом, психолог говорит, что она не могла придумать, - переживает за девочку правозащитница.

Чтобы зафиксировать «показания» своей новой подопечной, Тажеева записала ее рассказа на видео и предоставила запись КП-Новосибирск.

«МЫ СЕЙЧАС БУДЕМ ИГРАТЬ С ТОБОЙ»

Со слов девочки, ей было 8-10 лет, когда отчим впервые надругался над ней.

- Я маленькая была. Не понимала, что он делает. Он заводил меня в ванну, закрывал дверь, свет выключал. Говорил: «мы так играли с папой, сейчас будем играть с тобой», - рассказала 16-летняя сибирячка.

Говорит, что единственным человеком, которому доверяла, был дедушка. Но и с ним не делилась самым страшным. Однажды, уверяет, рассказала матери.

- Я как-то зашла маме рассказать, начала рассказывать и плакать. Мама начала звонить брату отчима, и он выкрутился, что я сама к нему полезла. Мама поверила. Меня наругали опять. Потом долго гнобили, что я - плохая такая. После этого я ничего не рассказывала, - рассказала девочка.

20 октября и ее, и отчима, и мать доставили в отдел полиции.

КП-Новосибирск обратилась за комментариями в СУ СКР по Новосибирской области и региональное управление МВД. Мы будем следить за развитием ситуации.

*Имя пострадавшей девушки изменено.

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