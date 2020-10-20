«Бесплатная гувернантка и секс-рабыня»: 16-летняя сибирячка заявила, что над ней с детства надругался отчим с молчаливого согласия матери

По словам девушки, родители в наказание за непослушание отрезали ей волосы. Фото: из личного архива

16-летняя жительница Новосибирска сбежала из дома. Скрывалась у знакомых, те связались с правозащитницей Анной Тажеевой, которая состоит в рабочей группе при уполномоченном по правам ребенка Новосибирской области. Анна разговорила беглянку, и девочка пожаловалась на отчима. Говорит, тот годами надругался над ней. Со слов девочки, все началось, когда ей было 8-10 лет.

- Я маленькая была. Не понимала, что он делает. Он заводил меня в ванну, закрывал дверь, свет выключал. Говорил: «мы так играли с папой, сейчас будем играть с тобой», - рассказала 16-летняя сибирячка.

Подробности «игры», которую описывает она, мы не цитируем, чтобы не шокировать читателей КП-Новосибирск. Падчерица говорит, что это повторялось около двух раз в неделю, при этом мама все знала, но винила в этих извращенных отношениях дочь, а не мужа.

Сейчас девушка дает показания в одном из отделов МВД Новосибирска, однако Анна Тажеева настаивает, чтобы делом занялся Следственным комитет. Считает, что привлекать к ответственности надо и отчима, и родную мать.

- Они с матерью вместе сломали ей ключицу, отрезали волосы. Постоянно избивают, головой о батарею, - рассказала КП-Новосибирск правозащитница, ссылаясь на слова девочки. - Мать препятствовал получению ею образования – седьмого-девятого классов. Сейчас она училась бы в десятом. Заставляла ее убираться, сидеть с детьми. Она была бесплатная сиделка, домработница, бесплатная гувернантка, няня и бесплатная секс-рабыня для отчима. Я думаю, мама это (про интим с отчимом - Ред.) знала.

Правоохранители еще не дали оценку словам девочки, но по сведениям КП-Новосибирск, отчима тоже доставили в отдел полиции.

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